Entrega de deck do Canal do Itajuru é adiada em Cabo Frio; shows desta sexta (19) foram cancelados - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Entrega de deck do Canal do Itajuru é adiada em Cabo Frio; shows desta sexta (19) foram canceladosAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 19/08/2022 17:04

Por conta do tempo chuvoso e da intensidade do vento em Cabo Frio, nesta sexta-feira (19), os shows que aconteceriam às 20h, na orla do Canal do Itajuru, precisaram ser cancelados. O evento fazia parte da programação de inauguração do deck do Canal, incluindo a Orla Scliar, que passou por uma reforma. A cerimônia de entrega da obra também precisou ser adiada e acontecerá neste sábado (20), às 17h.



Com o acontecido, a programação musical com o cantor cabo-friense Dio Cavalcanti e a dupla Kleiton & Kledir, que estava prevista para esta sexta (19), foi transferida para o próximo sábado (27), no mesmo local, dando início ao projeto “Viva o Compositor Brasileiro”.



O restante do calendário proposto para este fim de semana segue valendo, com shows de Kéren-Hapuk, às 19h; e Yassir Chediak, às 20h, no sábado (20) e, encerrando o evento, no domingo (21), apresentações dos cantores Ivo Vargas, às 19h; e Isabella Taviani, às 20h.



Entrega de deck do Canal do Itajuru é adiada em Cabo Frio; shows desta sexta (19) foram cancelados Divulgação Sobre a obra:



A iniciativa de recuperar o deck do Canal do Itajuru busca fomentar o movimento no comércio local, contribuindo para a economia do município e, além disso, oferecendo melhor infraestrutura para o cidadão cabo-friense e para o turista.



“O local organizado, com segurança e infraestrutura adequados, contribui para atrair mais visitantes para a localidade. Seguiremos com a manutenção e contamos agora com os cuidados da população para preservar o patrimônio público e bem material de todos os cabo-frienses”, diz o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan do Nascimento. A iniciativa de recuperar o deck do Canal do Itajuru busca fomentar o movimento no comércio local, contribuindo para a economia do município e, além disso, oferecendo melhor infraestrutura para o cidadão cabo-friense e para o turista.“O local organizado, com segurança e infraestrutura adequados, contribui para atrair mais visitantes para a localidade. Seguiremos com a manutenção e contamos agora com os cuidados da população para preservar o patrimônio público e bem material de todos os cabo-frienses”, diz o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan do Nascimento.

Os serviços foram realizados em 90 dias, contemplando a instalação de novas estruturas do madeiramento do deck do canal, incluindo barrotes, que são peças que dão sustentação ao piso. Foram substituídas e recoladas ainda as tábuas que estavam quebradas ou que estavam faltando, trazendo segurança para as pessoas que transitam pelo local.