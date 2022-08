Entrega de reforma do deck do Itajuru acontece nesta sexta (19) em Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 18/08/2022 19:09

Um dos pontos turísticos mais charmosos da cidade e polo da gastronomia de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está de cara nova. O deck do Canal do Itajuru, incluindo a Orla Scliar, foi reformado após anos sem manutenção. A cerimônia de entrega do local recuperado será nesta sexta-feira (19), às 17h.

Para a ocasião, a Prefeitura, em parceria com a Funarj e a Alerj, preparou um fim de semana especial com o evento “Viva o Compositor Brasileiro”. Na sexta-feira (19), terá o show de Dio Cavalcanti, às 19h; e Kleiton & Kledir, às 20h. No sábado (20), é a vez de Kéren-Hapuk, às 19h; e Yassir Chediak, às 20h, subirem ao palco. Encerrando o evento, no domingo (21), serão realizadas as apresentações dos cantores Ivo Vargas, às 19h; e Isabella Taviani, às 20h. O projeto conta ainda com o apoio dos Hotéis Nova Onda e Malibu.

Além de oferecer melhor infraestrutura para o cidadão cabo-friense e para o turista, a iniciativa de recuperar o deck do Canal do Itajuru busca fomentar o movimento no comércio local, contribuindo para a economia do município.

“O local organizado, com segurança e infraestrutura adequados, contribui para atrair mais visitantes para a localidade. Seguiremos com a manutenção e contamos agora com os cuidados da população para preservar o patrimônio público e bem material de todos os cabo-frienses”, diz o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan do Nascimento.

Os serviços foram realizados em 90 dias, contemplando a instalação de novas estruturas do madeiramento do deck do canal, incluindo barrotes, que são peças que dão sustentação ao piso. Foram substituídas e recoladas ainda as tábuas que estavam quebradas ou que estavam faltando, trazendo segurança para as pessoas que transitam pelo local.

Localizado no centro da cidade, a Orla Scliar fica às margens do Canal do Itajuru. Com inúmeros restaurantes e bares, além de lojas com produtos variados, o local reúne diversos serviços gastronômicos e turísticos, em frente ao incrível visual das belezas naturais de Cabo Frio.

FEIRA CULTURAL

A Feira Cultural, organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, também estará presente nos dias de evento. Serão 90 artesãos que vão levar o melhor do artesanato local, em barraquinhas montadas no entorno da Praça Porto Rocha. Os produtos vão desde bijuterias até pinturas, utensílios, costuras, bolsas e acessórios. A Feira Cultural começará a funcionar na sexta-feira (19), das 16h às 22h.

TRÂNSITO

Durante os dias de evento, os agentes da Guarda Civil Municipal vão orientar os motoristas, a fim de otimizar e melhorar o fluxo de veículos na cidade.

Nos dias 19, 20 e 21, o Canal do Itajuru e a Orla Scliar, localizados na rua Marechal Floriano, e a Avenida dos Pescadores, entre os trechos da Travessa Fernandes até a Travessa Nações Unidas, ficarão fechadas a partir das 15h até o fim do evento. Durante esse período, o trânsito será direcionado para a rua Major Belegard e Avenida Assunção.