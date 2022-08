Na ação, foram encontradas 53 cápsulas de cocaína e 116 buchas de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/08/2022 13:44

A Polícia Militar prendeu quatro homens pelo crime de tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos nesta quarta-feira (17).



Em Cabo Frio, um elemento identificado como N.S.V. foi capturado na Rua Damasceno, próximo ao Campinho de Areia, após uma denúncia. Ele estava com cinco pinos de cocaína e R$ 40 em espécie. Na sela de um cavalo que estava com o acusado, a PM arrecadou cinco buchas de maconha e, em uma sacola próxima ao local, foram encontradas 53 cápsulas de cocaína e 116 buchas de maconha. O homem assumiu a propriedade do material entorpecente e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia.

Foram apreendidas 43 cápsulas de cocaína, 182 pedras de crack, dois tabletes de maconha, R$ 30 em espécie e um aparelho celular Divulgação da PM Ainda em Cabo Frio, dessa vez no bairro Manoel Corrêa, D.A.O. foi preso na Rua Sete. Uma guarnição recebeu informações de que elementos estariam vendendo drogas na localidade conhecida como ‘Coro Come’ e, em diligências, abordou o acusado com uma mochila nas costas contendo 43 cápsulas de cocaína, 182 pedras de crack, dois tabletes de maconha, R$ 30 em espécie e um aparelho celular. O homem foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.

Foram apreendidas dez tiras de maconha, dez pinos de cocaína, quatro pedras de crack e um aparelho celular Divulgação da PM Em São Pedro da Aldeia, o criminoso, identificado como T.M.S., foi preso com dez tiras de maconha, dez pinos de cocaína, quatro pedras de crack e um aparelho celular no bairro São José. Ele foi encaminhado para a 125ª DP, autuado e preso.

Foram apreendidas 23 cápsulas de cocaína, quatro buchas de maconha, R$ 15 em espécie e um aparelho celular Divulgação da PM Em Armação dos Búzios, A.P.R. foi capturado durante um patrulhamento da PM pela Rua Quilombola, no bairro Baía Formosa. O acusado estava com mais dois comparsas que conseguiram fugir para uma mata. Com ele, os agentes arrecadaram 23 cápsulas de cocaína, quatro buchas de maconha, R$ 15 em espécie e um aparelho celular. Ele foi encaminhado para a 127ª DP, autuado e preso.