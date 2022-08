A temperatura máxima prevista para o dia é de 24°C e mínima de 16°C; segundo a meteorologia, o fim de semana será chuvoso - Anna Clara Laurindo (RC24h)

A temperatura máxima prevista para o dia é de 24°C e mínima de 16°C; segundo a meteorologia, o fim de semana será chuvosoAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 19/08/2022 17:13

A sexta-feira (19) é chuvosa em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Com a passagem de uma frente fria, o tempo fica instável e o céu nublado, com previsão de chuva fraca ao longo do dia e da noite, podendo ser ocasionalmente moderada.

Segundo a meteorologia, a temperatura do dia também sofreu alteração e está com a máxima prevista de 24°C e mínima 16°C. O vento segue Sudoeste, com rajadas de 38Km/h, e a intensidade máxima prevista é de 49Km/h, das 14h às 16h.

Nesta sexta (19), alguns avisos foram emitidos para alertar a população quanto aos riscos com o tempo. A Marinha do Brasil manteve o anúncio de vento forte, ressaca e mar grosso – válidos também para este sábado (20).

Agora, a pergunta é: Será que chove no fim de semana? E a resposta é sim! O sábado (19), segundo a previsão, será de chuva o dia todo. Já no domingo (20), dia de sol com muitas nuvens e períodos chuvosos.