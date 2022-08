‘S.O.S. Mangue da Ogiva’ realiza protesto para preservação do meio ambiente no local - Arquivo Pessoal

‘S.O.S. Mangue da Ogiva’ realiza protesto para preservação do meio ambiente no localArquivo Pessoal

Publicado 22/08/2022 14:41

Um grupo de ambientalistas, que compõe o ‘S.O.S. Mangue da Ogiva’, voltou a protestar na manhã deste domingo (20) contra a construção de um megaempreendimento entre os bairros Peró, Gamboa e Ogiva, em Cabo Frio.



Segundo os manifestantes, a construção ameaça todo o meio ambiente existente no local. Um dos líderes do movimento, Lucas Muller, afirma que a área tem mais de 100 espécies de aves catalogadas e pode ser completamente destruída. O empreendimento tem autorização da prefeitura para ser feito.

Durante o protesto, os manifestantes chegaram a flagrar uma tainha no Mangue da Ogiva.Os atos do grupo tem se tornado recorrentes. Em junho, eles retiraram uma barragem de pedras feita pela empresa responsável pelo empreendimento Viverde Marina. A ação virou caso de polícia e o Ministério Público requisitou, com urgência, uma vistoria do Inea no local.