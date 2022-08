Cabo Frio

Entrega de deck do Canal do Itajuru é adiada em Cabo Frio; shows desta sexta (19) foram cancelados

O restante do calendário proposto para este fim de semana segue valendo, com apresentações neste sábado (20) e domingo (21); o cantor cabo-friense Dio Cavalcanti e a dupla Kleiton & Kledir sobem ao palco no dia 27

Publicado há 3 dias