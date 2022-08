Alexandre Martins (REP) e Miguel Pereira - Divulgação

Publicado 29/08/2022 19:56

Em Armação dos Búzios, expectativa total para o julgamento do prefeito Alexandre Martins (REP), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) por conta de um Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que o acusa de abuso de poder econômico. Na primeira sessão, um dos desembargadores pediu vistas do processo. A continuação, que será transmitida pelo YouTube do TRE, está na pauta da Justiça para a próxima quinta-feira (1º). O advogado do prefeito, Dr. Pedro Canellas, disse à coluna ter "muita confiança na análise técnica e imparcial que o TRE/RJ faz dos fatos que ocorreram em Búzios nas Eleições 2020".

Prefeitura do município efetivou a candidatura da Praia Azeda/Azedinha para a edição 2023/24 do programa Bandeira Azul Divulgação

Ainda sobre uma das penínsulas mais charmosas do RJ, após ganhar o aval do júri nacional para certificar a Praia do Forno com o selo Bandeira Azul para temporada 2022/23, a prefeitura de Búzios não perdeu tempo e já iniciou o processo para efetivar a candidatura da Praia Azeda/Azedinha para a edição 2023/24 do programa. A secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo já realizou a primeira coleta de amostras para análise da qualidade de água do mar da praia. As análises precisam totalizar uma quantidade de 80 amostras, com seus respectivos laudos, até maio de 2023, para que a praia possa efetivar sua candidatura. Por enquanto, a Praia do Peró, em Cabo Frio, é a única contemplada com a Bandeira Azul na Região dos Lagos. No entanto, em outubro, o júri internacional avalia a candidatura, além da já citada Praia do Forno, a Praia de Itaúna, em Saquarema.