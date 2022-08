Evento acontece nesta terça-feira (30), no Tamoyo Sport Club, a partir das 16h - Reprodução/ redes sociais

Publicado 29/08/2022 16:19

O CCS Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, realiza, nesta terça-feira (30), a partir das 16h, no Tamoyo Sport Club, que fica localizado na Av. Nilo Peçanha, uma roda de conversa com o tema ‘Violência Doméstica’, em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha.

No evento, importantes autoridades, que são atuantes no combate e apoio às mulheres que sofrem violência doméstica, realizarão palestras sobre o tema. Dentre elas estão: a Delegada da CEAM, Doutora Waleska; Ten. Cel. Leonardo Oliveira, Comandante do 25º BPM; a Presidente do Conselho Comunitário, Patrícia Cardinot; representantes da Patrulha Maria da Penha; CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, coordenado por Ludmila Roque; e a secretária da pasta da Criança e do Adolescente, Betânia Batista.