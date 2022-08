Ele foi identificado como Wagner Targino, de 28 anos - Reprodução das redes sociais

Publicado 29/08/2022 13:32

Um jovem identificado como Wagner Targino, de 28 anos, morreu após sofrer um acidente no bairro Jardim Excelcior, em Cabo Frio, na madrugada deste domingo (28).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, Wagner pilotava uma motocicleta na Rua Formosa, quando perdeu o controle do veículo e caiu. Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Uma adolescente que estava na garupa foi levada para o Hospital Central de Emergências e já recebeu alta.



Targino era barbeiro, músico, modelo e filho de um barraqueiro conhecido da Praia do Forte. O velório começou às 7h desta segunda-feira (29) e o sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Santa Izabel, no Centro.