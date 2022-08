Traficante é preso em Cabo Frio por motopatrulha do 25º BPM - Ludmila Lopes (RC24h)

Traficante é preso em Cabo Frio por motopatrulha do 25º BPMLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/08/2022 19:51

Uma equipe da motopatrulha do 25º BPM prendeu um traficante, identificado como M.P.d.S.P, de 18 anos, no fim da tarde desta sexta-feira (26), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu por volta das 17h, na Rua Copacabana, no Itajurú.

O criminoso foi flagrado com cinco buchas de maconha, 21 cápsulas de cocaína, dois telefones celulares, um carregador de rádio e R$ 40 em espécie.

Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado à 126 DP (Cabo Frio), juntamente ao material ilícito, onde permaneceu à disposição da justiça.