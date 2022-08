Ainda durante as ações, que ocorreram nas cidades de Búzios e Cabo Frio, quatro homens foram presos e um menor apreendido. - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/08/2022 18:32

Agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma grande quantidade de drogas em municípios da Região dos Lagos, nesta sexta-feira (26). Ainda durante as ações, que ocorreram nas cidades de Búzios e Cabo Frio, quatro homens foram presos e um menor apreendido.



Em Búzios, durante a tarde, dois criminosos, sendo um deles menor de idade, foram surpreendidos pela presença da PM durante ação no bairro José Gonçalves. Segundo a PM, que estava em posse das informações, agentes se posicionaram de forma estratégica no local e flagraram os rapazes, que portavam 111 cápsulas de cocaína, 207 buchas de maconha, um rádio transmissor e R$ 70 em espécie.



Diante dos fatos, os dois, que já possuíam anotações criminais, foram encaminhados para a 127ª DP (Búzios) e, posteriormente, à 126ª DP (Cabo Frio), Central de Flagrantes do dia. Lá, o maior de idade permaneceu preso e o menor apreendido.

Já em Cabo Frio, duas ocorrências contra o tráfico de drogas foram registradas durante o dia. Pela manhã, por volta das 11h40, uma guarnição em serviço pelo CPROEIS recebeu informações de que um homem, que vestia calça preta e camisa escura, estaria traficando pela Praça de São Cristóvão.



Chegando no local, os agentes avistaram um suspeito, que possuía as mesmas características descritas na denúncia, retirando 13 trouxinhas de maconha e três tabletes pequenos da mesma droga do tronco de uma árvore. A partir disso, os agentes abordaram o homem, que assumiu ser envolvido no tráfico e informou ter duas passagens criminais por roubo. Posteriormente, com apoio da Guarda Municipal, o sujeito foi conduzido à 126ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.