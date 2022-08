Motociclista é arrastado por carro durante acidente em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 29/08/2022 14:07

Um homem, não identificado, foi parar no hospital após grave acidente de trânsito na Região dos Lagos, em Cabo Frio, na Estrada de Búzios, no bairro Jardim Esperança. O caso aconteceu na noite deste sábado (27). Segundo informações divulgadas, trata-se de uma colisão entre veículos, envolvendo um carro e uma moto.



Segundo quem estava no local, o carro acabou atingindo a moto enquanto entrava na estrada e arrastou o condutor do veículo pela via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima, que estava viva, ao hospital da cidade. Não há atualizações sobre seu estado de saúde, nem do motorista do carro.



A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre o caso.