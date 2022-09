Prefeito Alexandre Martins (REP) - ASCOM Búzios

Publicado 02/09/2022 16:43

SENTENÇA ADIADA



Em Armação dos Búzios, a situação do processo por suposto abuso de poder econômico do prefeito Alexandre Martins (REP) e o vice, Miguel Pereira (PL), movido pelo candidato derrotado em 2020, o PM Leandro do Bope (PDT), continua indefinida. Conforme denúncia que consta na ação, policiais militares teriam parado um carro na rua, durante blitz, de onde teriam apreendido material de campanha e cerca de R$ 6 mil os quais, conforme o denunciante, seriam usados em boca de urna. O julgamento, que já havia sido adiado no dia 17 de agosto por um pedido de vista, aconteceu nesta quinta (1º) mas foi novamente suspenso, pelo mesmo motivo. A expectativa era grande e Alexandre chegou a receber um voto favorável, mas os outros desembargadores optaram por esperar a revisão do processo por parte da Drª Kátia Junqueira.

Sessão do TRE nesta quinta (1) Reprodução

DEFESA CONTINUA CONFIANTE



O advogado de Alexandre Martins, Dr. Pedro Canellas, disse, em nota, que a defesa "continua confiante no provimento do recurso”, sustentando que "não houve a prática de nenhum ilícito eleitoral". O pedido de vista dos autos se deu pois "o advogado da coligação autora juntou em memoriais apresentados diretamente aos desembargadores, fora do processo, uma prova inexistente nos autos". Para a defesa, "isso só corrobora o que há muito falamos: não há prova nos autos de qualquer abuso ou vínculo do prefeito com o dinheiro apreendido no carro de um terceiro".



Prefeitura de Búzios ASCOM

O FANTASMA DA INSTABILIDADE POLÍTICA



A verdade é que essa briga política tem impedido a cidade de deslanchar em sua plenitude. A briga desenfreada pelo poder impede que as administrações tenham continuidade. A lembrar do governo anterior, quando o então prefeito André Granado foi afastado do cargo mais de uma dezena de vezes, o que não é o caso de Alexandre, que continua governando ininterruptamente desde que assumiu, em janeiro de 2021. Mas o fantasma da instabilidade política teima em vagar pelo balneário. E sabe quem sofre com essa ambição dos grupos políticos? O povo.