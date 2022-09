Comício de Marcelo Freixo em Maricá, com prefeito Fabiano Horta, Zeidan, Ceciliano e Renato Machado - Márcio Menasce

Comício de Marcelo Freixo em Maricá, com prefeito Fabiano Horta, Zeidan, Ceciliano e Renato MachadoMárcio Menasce

Publicado 02/09/2022 20:16

A coluna Política Costa do Sol do O Dia desta sexta-feira (2) destaca Maricá, onde acontece nesta noite um grande comício dos candidatos ao governo do Estado, Marcelo Freixo (PSB) e ao Senado André Ceciliano (PT). O prefeito maricaense, Fabiano Horta (PT), como não podia deixar de ser, marcou presença no evento, ao lado (na foto) dos dois, da deputada estadual candidata à reeleição Zeidan (PT) e do candidato a deputado estadual Renato Machado (PT). Ficou evidente a ausência de Alessandro Molon, candidato a senador, que é pivô do racha dos partidos à esquerda por causa de uma única vaga ao senado. O ato acontece na praça Orlando Barros de Pimentel, no Centro, no começo desta noite também contou com divulgação do vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá.

Castro e Neves na Região dos Lagos Arquivo pessoal

CIRCUITO REGIÃO DOS LAGOS

A região da Costa do Sol tem sido bastante visada por eventos políticos dos candidatos ao governo. Na semana passada, por exemplo, Cláudio Castro (PL) lotou a Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio. Já Rodrigo Neves (PDT) visitou boa parte das cidades da Região dos Lagos na última terça-feira (30). A 30 dias do primeiro turno, ninguém parece estar disposto a abrir mão de conquistar votos.