Publicado 19/09/2022 18:23

Em Armação dos Búzios, a primeira edição do festival de MPB - o MPBúzios - foi um verdadeiro sucesso na Praça da Ferradura, neste fim de semana. Salva a instabilidade política que pode ser causada judicialmente no Executivo municipal, a segunda edição do evento, no ano que vem, está confirmadíssima. São atrações cotadas para 2023, nomes como Sandy e Djavan. O evento, inclusive, deve ser realizado em dois fins de semana. A ideia do MPBúzios promete inspirar municípios vizinhos.

Evento MPBúzios reuniu cerca de 6 mil pessoas por dia ASCOM de Búzios

A equipe jurídica do prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), protocolou, nesta segunda-feira (19), recurso contra a decisão do TRE que condenou a chapa vencedora das eleições municipais de 2020 por abuso de poder econômico. Era o último dia de prazo que a defesa tinha para recorrer. Segundo o advogado da ação, Dr. Pedro Canellas, o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos foi feito no próprio TRE. Fruto de petição do candidato derrotado nas urnas, Leandro do BOPE (PDT), a decisão, proferida no começo do mês, determina que sejam realizadas novas eleições no município. Alexandre ficou inelegível por oito anos. A Corte afastou a inelegibilidade do vice, Miguel Pereira (PL). Os dois políticos permanecem no cargo até o julgamento pela Corte Eleitoral fluminense dos embargos. Também cabe recurso ao TSE, em Brasília.



O chefe do Executivo recebeu o ex-jogador e candidato a deputado federal Bebeto (PSD) Divulgação VIDA NORMAL



O chefe do Executivo recebeu o ex-jogador e candidato a deputado federal Bebeto (PSD) Divulgação VIDA NORMAL

Enquanto isso, Alexandre continua levando a vida no cargo. No sábado (17), ele esteve com o vereador Uriel da Saúde (PROS) recebendo os jogadores da cidade de Pedreira no Campo de Vila Nova, em São José. Em seguida, o chefe do Executivo recebeu o ex-jogador e candidato a deputado federal Bebeto (PSD) para jogar uma bola no campo de Manguinhos. "Sábado para falarmos sobre nossa cidade e de muita bola rolando em campo. É sempre bom estar entre amigos", escreveu o prefeito em uma rede social. Alexandre estava gripado no fim de semana e, por isso, não esteve no MPBúzios. A agenda com Bebeto se deu porque, segundo Martins, o ex-jogador é um parceiro e veio do Rio apenas para o compromisso, logo era imprescindível sua presença. Nesta segunda (19), o prefeito organizou uma reunião, a partir das 19h, no Vila Rica, em Manguinhos, para receber os candidatos dele a deputado federal, Altineu Cortes (PL), e a deputado estadual, Rodrigo Bacellar (PL).