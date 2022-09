Vereador cabo-friense e candidato a deputado federal Davi Souza (PDT) - Renata Cristiane

Vereador cabo-friense e candidato a deputado federal Davi Souza (PDT)Renata Cristiane

Publicado 15/09/2022 19:06

O vereador cabo-friense e candidato a deputado federal Davi Souza (PDT), de 29 anos. O jovem político, empresário e que está terminando a faculdade de Psicologia, está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, já foi secretário de Governo do atual prefeito, José Bonifácio (PDT) e falou um pouco de sua vida, projetos e o quais as pautas prioritárias levará para Brasília caso seja eleito.

Antes de entrar para a Câmara, foi secretário da juventude do partido, onde militou na burocracia partidária até se lançar como candidato a vereador e ser eleito, com 1.231 votos.

Sobre as críticas que tem recaído quanto às prioridades do governo de José Bonifácio (PDT), Davi Souza defendeu o prefeito mas também tomou para si parte da responsabilidade nessa gestão. “Me sinto absolutamente responsável pelo sucesso e não sucesso do governo municipal” (…) Esse desgaste do governo eu assumo porque não me escondo, também tenho responsabilidade”, disse. Ainda nessa seara, ao ser perguntado se pretende ser o sucessor do atual prefeito, disse que não sabe. “O Zé tem direito à reeleição”, brincou ele.

Contou também que recebeu algumas críticas ao se lançar no desafio de tentar uma vaga em Brasília. Por outro lado, afirmou que ouviu as mesmas palavras quando se candidatou à vereança, para a qual foi eleito com 1.231 votos. “Estudei durante a minha vida toda e sou filiado ao PDT desde 2013, época em que muitos jovens foram para as ruas em protesto dos “vinte centavos”. A gente não pode ter medo da política e devemos acreditar no potencial”, disse, completando que a cidade não tem representante na Câmara dos Deputados há 13 anos.

Ao ser perguntado como pretende conquistar o eleitor a 17 dias do pleito, Davi afirmou que está apostando tudo no “olho no olho’ e na conversa porta a porta. “É preciso contar a nossa história e nossa proposta, a proposta de alguém que pode ser iniciante na vida pública mas quer muito trabalhar pela região”.

Destacou que é preciso acreditar nos sonhos e acha que o jovem precisa se envolver mais. “Não sinta medo da política, acredite no seu potencial”.

Sobre as eleições para presidente, num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Davi acredita que o candidato do partido dele não estará no palanque. “Com certeza o Ciro não estará no palanque com Lula num segundo turno”.

Falou ainda sobre o avanço imobiliário em áreas ambientais de Cabo Frio e reafirmou as críticas que tem feito ao governo de Cláudio Castro (PL).

Confira na íntegra: