Publicado 16/09/2022 17:17

Em tempos de polarização política, muitos artistas têm se posicionado durante suas apresentações pelo país. Um exemplo disso foi o cantor Jorge Vercillo, que se apresentou na noite desta quinta-feira (15), no primeiro dia do MPBúzios. O evento vai até domingo (18), na praça Dona Dita, no bairro da Ferradura.

Pouco antes de começar o show, ele deu uma entrevista exclusiva ao Portal sobre essa questão, dizendo que todo posicionamento do artista é bom frente a essa polarização. "Geralmente os artistas têm um pouco mais de lucidez, algumas vezes o lado inflamado de suas opiniões se destaca, mas eu vou optar pela vida e pelo meio ambiente, principal pauta".

Ainda na entrevista, Vercillo destacou que não se identifica com "os ideais e a maneira de falar" do presidente Bolsonaro, mas se ele for para um eventual segundo turno com Lula, vai votar no petista, apesar de achar que nenhum dos dois seria o ideal. "Mal ou bem, ambos já tiveram sua chance. O sistema político é corrupto, independente de quem assumir", destacou.

Além disso, o cantor fala que de igual importância é o povo entender que há que se equacionar a vontade dos projetos dos presidente com o Congresso. "Isso que é preciso pensar, para não ficar na mão dessa cleptocracia, um monte de ladrãozinho querendo roubar para si e dificultando os projetos", completou.

Veja na íntegra: