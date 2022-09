Ivan Lins cantou na segunda noite do MPBúzios, evento que reúne grandes nomes da Música Popular Brasileira na península - Ronald Pantoja

Publicado 17/09/2022 15:12

Antes de começar o show, Ivan Lins deu uma entrevista exclusiva a coluna Política Costa do Sol do O Dia . Aos 77 anos de idade e 52 de carreira, ele contou da alegria de voltar a trabalhar e a compor, além de estar de volta ao mercado. Inclusive participou do Rock in Rio deste ano.O artista também falou do atual momento político e se posicionou dizendo que espera mudança não só no Brasil como também no estado do Rio de Janeiro. Ivan Lins disse que gosta que seu público saiba o que ele pensa e que não é contra quem pensa diferente, “afinal, democracia é isso”.“O Brasil hoje é desrespeitado, é motivo de galhofa e críticas, e com certa razão. Tivemos um acidente de quatro anos e precisamos consertá-lo. Quero voltar ao país que eu nasci, que há quatro anos não é mais o país que nasci. O meu estado também não é mais o estado que nasci. Dia 2 temos que mudar e voltar a ser feliz. O artista não é comunista, é humanista (…) Quem ama, se indigna”, destacou.Confira entrevista e como foi o show: