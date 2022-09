Gustavo Tutuca participou de entrevista exclusiva e falou bastante sobre turismo como principal agenda - Renata Cristiane

Gustavo Tutuca participou de entrevista exclusiva e falou bastante sobre turismo como principal agenda Renata Cristiane

Publicado 21/09/2022 19:55

Nesta quarta-feira (21) o 34º episódio do RC Cast, o podcast do Portal RC24h em parceria com o O Dia entrevistou o candidato à reeleição como deputado estadual Gustavo Tutuca (PP). Gustavo Reis Ferreira, de 43 anos, iniciou a carreira política como secretário municipal de Governo e Esporte na prefeitura de Piraí, cidade onde nasceu, e atualmente deixou o cargo de secretário estadual de Turismo para concorrer às eleições.



Ele falou sobre a realidade da Costa do Sol, e de como a região precisa buscar outras formas de turismo, “A gente precisa de medidas efetivas para o turismo”. Nesse tópico, deu exemplos de alternativas para fugir do turismo sazonal, que lota as cidades somente durante a alta temporada. Entre as possibilidades, citou o investimento no turismo corporativo e de negócios e no histórico, onde ressaltou a importância de valorizar o patrimônio, que “não é bem cuidado”. Tutuca também mencionou o “turismo de proximidade”, onde moradores da capital conhecem melhor o interior, como reflexo da pandemia. “Muitas outras riquezas no interior que precisam ser potencializadas”, afirmou.

O deputado Gustavo Tutuca abraçou a agenda do fomento ao turismo Gabriel Machado



Quanto a algumas polêmicas que dividem opiniões na área, o candidato mostrou sua opinião sobre o gasto público em shows. Ele acredita que um evento feito com qualidade e ordenamento é fundamental. “Se tiver um carnaval sem atração e sem qualidade, muita gente faz o day use, nada contra, mas não pode ser só isso. O turismo tem que ser de qualidade para deixar dinheiro na cidade. O ordenamento urbano é fundamental. O espaço é democrático, mas o ordenamento chama o turismo de qualidade”.



Entre os projetos já criados, Tutuca citou a sinalização turística, que já instalou 4 mil placas em todo o estado. “Estou muito orgulhoso de ver esse projeto” e o Verão #tônoRio, que trouxe um espaço instagramável com atrações musicais para alguns municípios do interior. Ele disse que, se reeleito, pretende criar a Lei Estadual de Incentivo ao Turismo, que vai destinar parte do ICMS do estado, para a pasta, assim como acontece na Cultura e no Esporte.



Quanto ao meio ambiente, não deixou de citar a Lagoa de Araruama como um grande potencial de desenvolvimento de eventos esportivos. “A gente precisa olhar de frente pra lagoa”. Ele também defendeu a criação de projetos sustentáveis na exploração de áreas de proteção ambiental, como as Dunas do Peró. “A iniciativa privada precisa ocupar esses espaços porque, às vezes, o poder público não dá conta”.



Confira na íntegra: Quanto a algumas polêmicas que dividem opiniões na área, o candidato mostrou sua opinião sobre o gasto público em shows. Ele acredita que um evento feito com qualidade e ordenamento é fundamental. “Se tiver um carnaval sem atração e sem qualidade, muita gente faz o day use, nada contra, mas não pode ser só isso. O turismo tem que ser de qualidade para deixar dinheiro na cidade. O ordenamento urbano é fundamental. O espaço é democrático, mas o ordenamento chama o turismo de qualidade”.Entre os projetos já criados, Tutuca citou a sinalização turística, que já instalou 4 mil placas em todo o estado. “Estou muito orgulhoso de ver esse projeto” e o Verão #tônoRio, que trouxe um espaço instagramável com atrações musicais para alguns municípios do interior. Ele disse que, se reeleito, pretende criar a Lei Estadual de Incentivo ao Turismo, que vai destinar parte do ICMS do estado, para a pasta, assim como acontece na Cultura e no Esporte.Quanto ao meio ambiente, não deixou de citar a Lagoa de Araruama como um grande potencial de desenvolvimento de eventos esportivos. “A gente precisa olhar de frente pra lagoa”. Ele também defendeu a criação de projetos sustentáveis na exploração de áreas de proteção ambiental, como as Dunas do Peró. “A iniciativa privada precisa ocupar esses espaços porque, às vezes, o poder público não dá conta”.Confira na íntegra: