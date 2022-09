Da esq. p/ a dir. Davi Souza, Janio Mendes, Rodrigo Neves e José Bonifácio - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/09/2022 18:07

O candidato a governador do Estado, Rodrigo Neves (PDT) participou de uma carreata em Cabo Frio, nesta sexta-feira (23). Logo após a concentração no bairro de São Cristóvão, o grupo percorreu as ruas principais do Centro, atravessou a ponte e chegou na Gamboa (vídeo abaixo). Em cima de um dos veículos abertos, Rodrigo estava acompanhado do prefeito da cidade, José Bonifácio (PDT), e dos candidatos a deputado estadual, Janio Mendes (PDT), e a deputado federal, Davi Souza (PDT).



A agenda de campanha do pedetista ao governo estadual tinha Arraial do Cabo como destino nesta quinta (23), mas acabou não acontecendo. A nove dias das eleições Rodrigo Neves se mantém com 8% das intenções de votos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (22).



Apesar da empolgação dos candidatos, o ato teve movimentação bem abaixo do esperado, principalmente ao se considerar que Zé Bonifácio é o principal cabo eleitoral de Neves na Região dos Lagos.