Em sentido anti-horário, Uruan Cintra, Julio Lopes, Zé Bonifácio, Vinícius Corrêa e Alcimar PontesArquivo pessoal

Publicado 29/09/2022 13:33

POLÊMICA



Em Cabo Frio está rolando uma polêmica às vésperas das eleições envolvendo o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) e o deputado federal Júlio Lopes (PP). Em época de campanha, como dizem, aparece um monte de pai para o filho bonito. E é o que tem acontecido na cidade, com relação às obras de pavimentação de 38 ruas do bairro Jardim Esperança. Júlio Lopes é conhecido por ser um político elegante, mas quando se irrita não manda recado, vai direto ao ponto. Foi o que aconteceu, Lopes fez um vídeo falando do convênio – veja abaixo. O deputado afirma que Zé havia dado a palavra dele, na ocasião da assinatura do convênio para as obras, de que faria a divulgação da parceria com o governo estadual. Ou seja, o Estado disponibilizou o material e a prefeitura, a mão de obra nessa parceria. Na época, foi o próprio Júlio quem levou o prefeito cabo-friense à secretaria estadual das Cidades, onde o convênio foi assinado com o titular da pasta, Uruan Cintra. Aliás, na imagem, está o vereador Vinícius Corrêa (PP) de testemunha ocular.



COITADISMO?



Só que o que vem acontecendo, desde então, é o contrário do prometido: o prefeito e seus pares – os candidatos a deputado estadual, Janio Mendes (PDT), e a federal, Davi Souza (PDT) -, fazem discurso de coitadismo, dizendo que o Estado não manda recursos para a cidade, mas ajudando outras como São Pedro, Búzios e Arraial. O governo estadual, inclusive, enviou galhardetes com indicação desse convênio de pavimentação para serem expostos nas vias que estão recebendo as obras. Mas qual não foi a surpresa quando descobriu-se que os tais galhardetes estavam “escondidos” dentro da secretaria de Obras de Cabo Frio. E a coisa só piora: o secretário de Obras em questão é Alan Nascimento, homem de confiança do prefeito e que também trabalha na coordenação de campanha de Janio Mendes. É tão de confiança que Zé também nomeou a esposa de Alan no primeiro escalão, Katyuscia Brito, que começou na secretaria de Agricultura e atualmente comanda a pasta do Turismo – raro ver um casal no primeiro escalão, em qualquer município do Estado. A pergunta que não quer calar é: e agora, José? Quem está com a verdade?