As intervenções acontecerão em seis vias - Divulgação

Publicado 28/09/2022 17:34 | Atualizado 28/09/2022 18:07

A cerimônia de assinatura do início de obra de urbanização nos bairros Canelas City, Parque Tamariz e São Miguel, em Iguaba Grande, na manhã desta quarta-feira (28), pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Rogério Brandi, foi marcada pela emoção do prefeito Vantoil Medeiros Martins. Com investimentos de R$ 7,6 milhões, as intervenções serão decisivas para combater os alagamentos e permitir que as famílias possam ter uma movimentação normal em dias de sol ou chuva.

O prefeito reiterou que, hoje, 85% das ruas de Iguaba Grande não possuem redes de drenagem e pavimentação. O pedido da obra foi exatamente para ajudar a minimizar essa história de falta de investimentos que a cidade viveu ao longo de muito tempo. Ao lado do prefeito, Brandi ressaltou a importância da relação com as prefeituras e a questão da recuperação financeira do Estado, numa parceria do governador Cláudio Castro com a Assembleia Legislativa, que possibilitou a retomada dos investimentos.



“Tenha certeza, prefeito, que assim como Iguaba Grande, muitas outras cidades também sofreram com a falta de investimento em urbanização, drenagem, pavimentação de ruas e obras de saneamento básico. Estamos ajudando a diminuir essas desigualdades”, afirmou Brandi.