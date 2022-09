Região dos Lagos não terá transporte público gratuito para eleitores no domingo (2) - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 30/09/2022 17:52

Os eleitores da Região dos Lagos não vão contar com a medida adotada em cidades como Rio de Janeiro e Niterói de transporte gratuito para votar no domingo (2).



A Auto Viação Salineira, responsável pelo transporte público intermunicipal da Região dos Lagos e pelas linhas municipais de Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio confirmou que não haverá subsídios de passagem pelas prefeituras.



Linhas extras, no entanto, serão disponibilizadas para atender ao público.



A Prefeitura de Cabo Frio disse, em nota, que “no dia da eleição, não haverá nenhum tipo de gratuidade no transporte público municipal, a não ser as previstas em lei”.



A Comunicação de Arraial afirmou que “não pode. Só se já tivesse, no município, algum projeto em andamento”.



Em Iguaba Grande, a Prefeitura informou que “o município não disponibilizará transporte no próximo domingo, pois não possui concessão de ônibus para linhas municipais. As linhas que passam pelo município são apenas as intermunicipais”.



Em São Pedro da Aldeia, que gere o próprio sistema de transporte, o chefe de Gabinete do prefeito, Moisés Batista, disse que não haveria o benefício.



As outras cidades da região, Saquarema e Armação dos Búzios, também não devem contar com o esquema especial anunciado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), nas redes sociais.

Transporte grátis em ônibus e BRT no Rio no dia das eleições e um recado pra você sobre a nossa festa da democracia. pic.twitter.com/0Bjhz9yDip — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 30, 2022

Na capital, o eleitor deverá apenas apresentar o título de eleitor ao entrar no transporte público, das 6h às 20h. Em Niterói, não haverá da cobrança da tarifa pública no transporte público coletivo no município entre 0h e 23h59.



De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Axel Grael (PDT), publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (30), a medida valerá também no dia 30 de outubro, em caso de segundo turno.



“No próximo domingo, o transporte por ônibus municipais em Niterói não será cobrado. Não será preciso mostrar o título de eleitor. Esse é o momento de exercer a democracia através do voto”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O decreto prevê ainda que todo o Serviço de Transporte Público Urbano de Niterói deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.

Foto: Prefeitura de Niterói/Divulgação

Linhas extras na Região dos Lagos

Em nota, o Grupo Salineira informou que definiu a realização de uma operação especial no transporte coletivo de algumas cidades da Região dos Lagos para este domingo (2).



“Para atender ao público que vai votar, horários extras serão ofertados nas áreas que necessitam de um reforço por conta da demanda de passageiros”, disse o informe.



As alterações, com horários disponíveis abaixo, serão nas linhas B436 – Cabo Frio x São Vicente (via Cruz); 207 – Araruama x São Vicente (via Morro Grande); 213 – Araruama x Boa Vista; 216 – Araruama x Regamé; 239 – Circular x Morro Grande (via Bom Jardim); 253 – Araruama x Sobara; e 341 – Arraial x Figueira (via Sabiá).

“Em caso de necessidade, serão disponibilizados mais ônibus para atendimento da população. A empresa terá uma equipe de plantão para adequar a frota conforme a necessidade”, concluiu a empresa.