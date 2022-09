O prefeito Alexandre Martins (REP) subiu no palanque de Serginho, onde estava o ex-prefeito da cidade André Granado (sem partido). - Reprodução/ vídeo

QUEM DIRIA

Em Armação dos Búzios, tem dado o que falar um episódio inusitado, pra não dizer quase impossível de acontecer, ocorrido na última terça-feira (27). Uma união que parecia meio difícil de se imaginar ocorreu em um evento do deputado estadual candidato à reeleição Dr. Serginho (PL) em Búzios. O prefeito Alexandre Martins (REP), apesar de ter como candidato Rodrigo Bacelar (PL), subiu no palanque de Serginho, onde estava o ex-prefeito da cidade André Granado (sem partido). Esse momento inusitado rendeu assunto na classe política da península. Tanto que nesta quarta-feira (28), só se falava nisso. Um verdadeiro milagre promovido por Serginho. Juntar dois desafetos declarados no mesmo palanque. Coisas de eleição, né não?! Mas dia 2 de outubro é logo ali, aí, as coisas voltam ao normal e os inimigos voltam a se estranhar com normalidade.

SÓ ENTENDE QUEM CONHECE

Para visualizar um pouco melhor o porquê desta repercussão, vale lembrar que quando André era prefeito e governava em meio a processos que o afastaram mais de uma dúzia de vezes do cargo, Alexandre tentou ingressar com diversas ações contra ele por abuso de poder econômico. André venceu e conseguiu se manter no poder, até que, por fim, acabou caindo, mas por perda de prazo de recursos e outras questões relacionadas a não convocação de servidor público. Diante disso, André tinha (ou tem) raiva do Alexandre. E hoje, Alexandre, que sofre ação por abuso de poder econômico já transferiu a cólera para um terceiro personagem - no caso, o candidato derrotado, Leandro do Bope (PDT). E eis que agora estão lá, unidos no palco de uma cidade que vem sofrendo pela instabilidade política nos últimos oito anos. São aquelas ironias da vida política que só quem é do métier é capaz de entender a complexidade disso. Fato é que só se fala nisso em Búzios, mas são coisas da eleição, né? Mas dia 2 de outubro é logo ali e é bem capaz de no dia seguinte as coisas voltarem ao normal e os inimigos, a a se estranharem com normalidade.