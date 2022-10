Reeleito para o Senado, Romário é o candidato mais votado na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 03/10/2022 14:40 | Atualizado 03/10/2022 14:41

Neste domingo (2), os eleitores de todo o país foram às urnas no primeiro turno das eleições 2022, que definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Entre as sete cidades da Região dos Lagos – Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema – o atual senador do estado do Rio de Janeiro, que foi reeleito, Romário (PL), foi o candidato mais votado com 128.151 dos votos válidos.

Neste ano, apenas uma vaga para o Senado estava em disputa. Com o resultado do domingo, a bancada do RJ continua toda com o PL: Romário, Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho — suplente de Arolde de Oliveira, que morreu em 2020.

Em Armação dos Búzios, ao fim da apuração no município, Romário recebeu 9.576 votos.

Em Araruama a escolha não foi muito diferente. O candidato do PL foi votado por 23.983 eleitores.

Já em Arraial do Cabo, foram 7.358 votos para Romário.

O ex-jogador também levou a melhor nos votos dos eleitores de Cabo Frio. Ao fim da apuração, o candidato contou com 41.916 votos.

Em Iguaba Grande, Romário foi a principal escolha para 6.860 eleitores.

Em São Pedro da Aldeia, 19.089 eleitores votaram em Romário para o Senado.

Fechando a unanimidade da escolha como Romário para a vaga no Senado, em Saquarema, o candidato do PL recebeu 19.369 votos.