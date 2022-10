Eleito, governador Cláudio Castro também foi preferência entre os eleitores da Região dos Lagos - Divulgação

Eleito, governador Cláudio Castro também foi preferência entre os eleitores da Região dos LagosDivulgação

Publicado 03/10/2022 14:24

Neste domingo (2), os eleitores de todo o país foram às urnas no primeiro turno das eleições 2022, que definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Entre as sete cidades da Região dos Lagos – Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema – o atual governador do estado do Rio de Janeiro, que foi reeleito, Cláudio Castro (PL), foi o candidato mais votado com 240.901 votos contra 62.938 de Marcelo Freixo (PSOL).

Em Armação dos Búzios, ao fim da apuração no município, Castro recebeu 74,22% dos votos (16.746 votos), enquanto Freixo foi escolhido por 19,02% (4.292 votos) dos eleitores buzianos.

Em Araruama a escolha não foi muito diferente. O candidato do PL foi votado por 69,58% dos votos (47.554 votos) dos eleitores, enquanto Marcelo Freixo teve 18,04% (12.329 votos) dos votos válidos.

Já em Arraial do Cabo, o Cláudio Castro teve 67,77% dos votos (14.513 votos) dos votos para Governador, enquanto o psolista foi a escolha de 20,23% (4.332 votos) dos eleitores do município.

Castro também levou a melhor nos votos dos eleitores de Cabo Frio. Ao fim da apuração do 1º turno, o candidato foi o preferido de 69,50% dos votos (76.950 votos), enquanto Marcelo levou 19,87% (22.000 votos) na cidade.

Em Iguaba Grande, Cláudio Castro teve 75,13% dos votos (14.105 votos). Já Freixo foi a escolha de 16,23% (3.047 votos).

São Pedro da Aldeia foi a cidade da Região dos Lagos onde Cláudio Castro teve a maior porcentagem dos votos: 76,56% dos votos (36.719 votos). Em contrapartida, Freixo foi a escolha de 14,61% (7.006 votos).

Fechando a unanimidade da escolha como Cláudio Castro para o governo do Estado, em Saquarema, o candidato do PL recebeu 70,47% dos votos (34.314 votos) entre os eleitores. O segundo colocado nesse cenário foi Marcelo Freixo, com 19,09% (9.295 votos).