Bolsonaro é o candidato à presidência mais votado nas sete cidades da Região dos LagosDivulgação

Publicado 03/10/2022 14:07

Neste domingo (2), os eleitores de todo o país foram às urnas no primeiro turno das eleições 2022, que definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Entre as sete cidades da Região dos Lagos – Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema -, o atual presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado, com 231.355 votos. Com 137.479 votos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar na Região dos Lagos.

Em Armação dos Búzios, ao fim da apuração no município, Bolsonaro teve 61,50% dos votos (15.040 votos) para presidência, enquanto o petista Lula foi escolhido por 31,94% (7.812 votos) dos eleitores buzianos.

Em Araruama a escolha não foi muito diferente. O candidato do PL foi votado por 61,95% (46.791 votos) dos eleitores, enquanto Lula teve 30,54% (23.067 votos) dos votos válidos.

Já em Arraial do Cabo, Jair teve 59,06% (13.917 votos) dos votos para a Presidência, enquanto Lula foi a escolha de 34,23% (8.067 votos) dos eleitores do município.

Bolsonaro também levou a melhor nos votos dos eleitores de Cabo Frio. Ao fim da apuração do 1º turno, o candidato foi o preferido de 61,86% da população votante (75.184 votos), enquanto Lula levou 30,93% dos votos (37.586 votos) na cidade.

Em Iguaba Grande, Jair Bolsonaro teve 63,36% (12.769 votos). Já Lula foi a escolha de 29,69% dos eleitores (5.984 votos).

São Pedro da Aldeia foi a cidade da Região dos Lagos onde Jair Bolsonaro teve a maior porcentagem dos votos: 67,09% (34.986 votos). Em contrapartida, Lula foi a escolha de 26,31% dos eleitores (13.718 votos).

Fechando a unanimidade da escolha como Bolsonaro para a presidência, em Saquarema, o candidato do PL teve 60,63% dos votos (32.668 votos). O petista Lula foi a escolha de 32,52% dos eleitores (17.521 votos).