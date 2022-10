Pedro Ricardo (PROS) e Franciane Motta (União) são reeleitos - Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:01

Quem também conseguiu renovar mandato na Alerj foram os saquaremenses Pedro Ricardo (PROS) e Franciane Motta. Dr Pedro, que é médico cardiologista, foi reeleito deputado estadual neste domingo (2), com 44.014 votos, ocupando, pela segunda vez, uma cadeira no parlamento fluminense. "Como é bom comemorar! Obrigado aos meus 44.014 votos! Obrigado pela confiança! Chegou a hora de colocarmos em prática todos os projetos que não conseguimos colocar no período da pandemia e trabalhar muito pelo estado do Rio!", disse Pedro Ricardo.

Após a confirmação dos números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado comemorou a votação expressiva que teve em sua cidade natal, Saquarema, colocando mais de 20 mil votos e se tornando o deputado estadual mais bem votado da história da cidade que já foi reduto do ex-presidente da Alerj, Paulo Melo.

Falando em reduto de Paulo Melo, quem também conseguiu se reeleger foi a esposa dele e ex-prefeita de Saquarema, deputada Franciane Motta (União), com 37.873 votos. Logo após o resultado, Franciane fez uma live de agradecimento. "Foram dias de muita luta, de muita conversa, de muito trabalho e sorriso no rosto. Foi uma vitória suada, sofrida e super merecida", disse.