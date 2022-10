Renata Souza (Psol) foi a mulher mais votada para a Alerj - Renata Cristiane

Publicado 04/10/2022 16:59

A candidata Renata Souza (Psol) foi a mulher mais votada para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ela foi reeleita neste domingo (2) e garantiu o terceiro lugar na classificação geral, com 174.132 votos, ficando atrás apenas de Márcio Canella (União Brasil) e Douglas Ruas (PL).



“É um resultado que expressa o que foi o nosso trabalho na Alerj, um trabalho que não negociou com a vida das mulheres, não negociou com a vida da juventude preta e pobre, não negociou com a vida da população LGBTQIA+”, comemorou e agradeceu.



Doutora em Comunicação e membro da comissão de Direitos Humanos da Alerj, área da qual é combatente há muitos anos. A parlamentar foi responsável pela CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, em 2019, para onde apurou a morte de recém-nascidos na unidade e garantiu emendas, além de uma UTI neonatal e atendimento humanizado. Isso trouxe um certo destaque para ela entre os cabo-frienses, o que trouxe 1.064 votos, a tornando sétima mais votada no município. Em uma entrevista exclusiva para O Dia, ela relembrou a CPI:



“Trouxemos um tema que pouco era tratado, um tema invisibilizado. Nós passamos a acompanhar possibilidades de melhoras, não só as condições no Hospital da Mulher, mas levar uma UTI Neonatal, um programa de formação para os médicos e enfermeiros obstétricos sobre humanização do parto. Esse foi um tema que levamos para todo o estado, então criamos uma comissão permanente de acompanhamento e combate à violência obstétrica no Rio de Janeiro. O que aconteceu em Cabo Frio serviu de exemplo para que a gente pudesse concretizar um trabalho com relação à saúde reprodutiva das nossas mulheres”.