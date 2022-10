O candidato que completa o top 5 da Região dos Lagos na quarta posição é de Saquarema. Lourival Gomes (PP), tentou, sem sucesso à reeleição. No entanto, teve 11.170 votos de Saquarema a Búzios e foi a escolha de 27.602 eleitores pelo Estado.



Os três candidatos mais votados do Estado do Rio de Janeiro foram Daniela do Waguinho (UNIÃO), reeleita com 213.706 votos; General Pazuello (PL), eleito com 205.324 votos; e Taliria Petrone (PSOL), reeleita com 198.548 votos.



Na Região dos Lagos, quem se deu melhor entre os três foi o ex-ministro da Saúde, que teve 9.082 votos e ficou entre os dez primeiros em Araruama, Búzios, Cabo Frio, Iguaba, São Pedro e Saquarema.



Daniela do Waguinho atingiu 4.990 votos na região, sendo a 3ª candidata mais votada em Araruama e ficando no top 10 de Iguaba. Talíria, por sua vez, não chegou a ficar entre os dez primeiros em nenhum dos municípios, mas teve um total de 4.360 votos na Região dos Lagos.



Além dos citados, foram reeleitos Doutor Luizinho (PP), Altineu Cortes (PL), Gutemberg Reis (MDB), Helio Lopes (PL), Carlos Jordy (PL), Benedita da Silva (PT), Aureo Ribeiro (Solidariedade), Jandira Feghali (PCdoB), Glauber (PSOL), Chiquinho Brazão (UNIÃO), Pedro Paulo (PSD), Rosangela Gomes (REP), Juninho do Pneu (UNIÃO), Luiz Lima (PL), Sóstenes Cavalcante (PL), Jorge Braz (REP), Chris Tonietto (PL), Hugo Leal (PSD), Julio Lopes (PP), Laura Carneiro (PSD) e Marcos RR Soares (UNIÃO).



Já os eleitos foram Tarcísio Motta (PSOL), Lindbergh Farias (PT), Chico Alencar (PSOL), Washington Quaquá (PT), Marcelo Crivella (REP), Daniel Soranz (PSD), Roberto Monteiro Pai (PL), Max (PROS), Luciano Vieira (PL), Dani Cunha (UNIÃO), Marcelo Queiroz (PP), Bandeira de Mello (PSB), Marcos Tavares (PDT), Delegado Ramagem (PL), Pastor Henrique Vieira (PSOL), Murillo Gouvea (UNIÃO), Dimas Gadelha (PT), Bebeto (PTB), Reimont (PT) e Sargento Portugal (Pode).



Os mais votados da Região dos Lagos

01º Glaidson Acácio (DC), 14.124 votos

02º Carlos Russo (PODE), 13.627 votos

03º Soraya Santos (PL), 12.827 votos

04º Lourival Gomes (PP), 11.170 votos

05º Otoni de Paula (MDB), 10.590 votos

06º Andre Monica (PDT), 10.429 votos

07º Aquiles Barreto (PSD), 9.943 votos

08º Altineu Cortes (PL), 9.905 votos

09º Max (PROS), 9.630 votos

10º General Pazuello (PL), 9.082 votos

Os mais votados de Araruama

A cidade de Araruama tinha 102.815 eleitores em setembro deste ano, de acordo com o TSE. O líder de votos no município, Russo, teve um total de 13,76% dos votos válidos, seguido de perto por André Monica, que teve 9.340 votos (13,07%).



A deputada mais votada do estado, Daniela do Waguinho (UNIÃO), foi a terceira mais votada de Araruama, com 3.195 votos. Christino Áureo (PP) ficou com 2.434 votos.



Já Otoni de Paula teve 1.988 votos, seguido de Doutor Luizinho, com 1.906. O 7º na lista foi o ex-ministro da Saúde General Pazuello, com 1.549 votos, enquanto Murillo Gouvea teve 1.418.



Ultrapassaram ainda a barreira dos mil votos na cidade Dani Cunha (UNIÃO), Luis Carlos Gomes (REP), Carlos Jordy (PL), Max (PROS), Gutemberg Reis (MDB), Altineu Cortes (PL), Helio Lopes (PL), Zé Augusto Nalin (PSD) e Julio Lopes (PP).



Os mais votados de Búzios

Glaidson Acácio teve 2.181 votos em Búzios, o que representa 9,4% dos votos válidos na cidade neste pleito. O 2º colocado por lá foi Altineu Cortes, que teve 1.130 votos (4,87%).



Completam os cinco primeiros lugares na península Dr. Henrique Paes (PSDB), com 789 votos (3,40%); Max, com 680 votos (2,93%); e General Pazuello, com 652 votos (2,81%).



Os candidatos Sóstenes Cavalcante (639 votos), Otoni de Paula (632 votos), Soraya Santos (620 votos) e Jefferson Vidal (PODE) (595 votos) também tiveram acima de 2,5% dos votos válidos.

Os mais votados de Arraial do Cabo