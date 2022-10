Deputado estadual Dr Serginho (PL), recordista de votos na história da Região dos Lagos - Renata Cristiane

Publicado 04/10/2022 20:19

O deputado estadual Dr Serginho (PL), recordista de votos na história da Região dos Lagos – quase 124 mil – foi o entrevistado do 37º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (4). Aniversariante desta quarta-feira (5), quando completa 41 anos, Serginho disse que agora o foco é trabalhar no Estado e retribuir os votos que recebeu. E que, por enquanto, o desejo de ser prefeito de Cabo Frio será uma decisão para o futuro. “A gente observa os sinais, sabe do anseio da população, mas é uma decisão que será tomada lá na frente”.

Serginho também falou da Uerj em Cabo Frio e confirmou que haverá vestibular, sim. Inclusive durante o podcast ele recebeu uma mensagem do reitor da Universidade Estadual reiterando o compromisso. Serginho explicou que a razão de ter edital em separado é por conta do imbróglio judicial sobre o funcionamento da instituição no prédio da Ferlagos, mas que também isso não é impeditivo.

O deputado disse que semana que vem haverá uma visita técnica numa escola estadual da cidade que poderá sediar as aulas até que seja resolvido. “Quem está trabalhando contra vai dar com a cara na parede”, disparou.

Serginho criticou a administração municipal pelo fato do grupo do prefeito José Bonifácio (PDT) dizer que o governo Cláudio Castro (PL) boicota Cabo Frio. “A cidade está abandonada e querem construir narrativas e colocar na conta do Estado”, disse ele. Contou ainda que a folha de pagamento da prefeitura cabo-friense continua inchada e que aumentou ainda mais nos nos últimos quatro meses por causa das eleições.

“Eles não se aperceberam que a política está mudando. Seria proveitoso diminuir o inchaço da máquina, reduzir gasto pessoal e custeio para que sobre para planejamento da infraestrutura. Eles acham que cabo eleitoral gera voto. O que gera voto é política pública pelo bem estar da população. Hoje são 60 secretarias, pra que tudo isso?”, questionou.

Serginho ainda falou sobre a recuperação da lagoa de Araruama, de sua volta à Alerj e respondeu sobre a possibilidade de assumir a presidência do parlamento.

Confira na íntegra: