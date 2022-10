Prefeito Alexandre Martins (REP) e comitiva divulgando o balneário em países vizinhos - Divulgação

Publicado 06/10/2022 17:26

DE OLHO NO CRESCIMENTO DO SETOR



Em Armação dos Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP) e comitiva estão divulgando o balneário em países vizinhos. Depois de passarem pela Argentina, nos primeiros dias de outubro, participando da FIT, a maior feira internacional de turismo da América Latina, a equipe agora está no Chile. De olho no mercado que novamente vem tendo um crescimento no setor, o objetivo é posicionar Búzios como principal destino turístico do Brasil do público latino. No país argentino, Alexandre foi entrevistado por todos os veículos de comunicação que estavam no evento. "Estou muito satisfeito pela recepção e maravilhado com a grandiosidade do evento. Nossa cidade é rota dos argentinos, além da casa de muitos conterrâneos. É uma honra participar e divulgar nossa cidade na FIT", declarou ele por ocasião da FIT. Nesta missão, acompanham o prefeito o novo secretário de Turismo, Maycon Siqueira, o coordenador de Comunicação Ronald Pantoja, a coordenadora de Turismo Patrícia Burlamaqui, a gerente de Promoção Turística Karla Souza, Maria Eduarda e Cristiano Marques do Búzios Convention & Bureau, e os vereadores Josué Pereira (PRTB) e Niltinho de Beloca (PROS).

REMANEJAMENTO NO 1º ESCALÃO



A propósito do novo secretário de Turismo, Maycon Siqueira, conhece aquele ditado que diz "cuidado com o que você deseja porque pode se realizar"? Pois então, Dom Karolla, mais conhecido como 'Dom de Búzios', agora ex-secretário da pasta, tanto falou, ficou de birra, bateu o pé toda hora, dizendo que ia largar a secretaria e voltar para a Câmara Municipal, acabou sendo remanejado para a Pesca; a nomeação saiu no Diário Oficial na última sexta (30/9). Semana passada, o legislativo aprovou a criação da secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, desmembrando a Pesca da pasta de Meio Ambiente e Urbanismo. O PL foi de autoria do prefeito, que logo em seguida não só nomeou Maycon, como já o levou para os eventos na Argentina e Chile.

