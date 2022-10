Casal de vereadores de Araruama, Penha Bernardes (PL) e Oliveira da Guarda (MDB) - Renata Cristiane

Publicado 06/10/2022 19:55

O 38º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (6), foi em dose dupla, com a entrevista do casal de vereadores de Araruama, Penha Bernardes (PL) e Oliveira da Guarda (MDB). Com experiência na vida pública - Penha está no terceiro mandato e Oliveira, no segundo - eles são oposição ao atual governo.

Falaram sobre diversos assuntos, entre eles denúncias que chegam ao legislativo municipal reclamando do executivo chefiado por Lívia de Chiquinho (PP), sobre os deputados que ajudaram a eleger e que foram os mais votados para a Câmara dos Deputados e Alerj e também sobre a possibilidade de Penha vir candidata a prefeita de Araruama em 2024.

"A gente precisa de um governo comprometido (...) Quem sabe em 2024 possamos ser uma escolha melhor para Araruama, 2024 é logo ali", disparou Penha. "

Quer conferir na íntegra? Veja o vídeo: