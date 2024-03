Polícia Militar e prefeitura de Búzios inauguram Sala Lilás - Divulgação/ ASCOM

Publicado 14/03/2024 19:23

Na manhã desta quinta-feira (14), com a presença do Prefeito Interino, Rafael Aguiar (PL), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) inaugurou com apoio da Prefeitura de Búzios, a Sala Lilás Subtenente PM Aline Guizarra Costa, no Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Manguinhos. Um espaço, criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência física e sexual.

“É um marco no município. O atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica por profissionais capacitados”, afirmou o Prefeito Interino, Rafael Aguiar.

Estavam presentes, o Tenente-Coronel Oliveira, do 25º Batalhão, o Tenente Madureira, da 5ª CIA, o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Geraldo Borges, e o Secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Naúticos, Uriel da Costa.

A Sala Lilás fica localizada no DPO de Manguinhos, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 4005, logo após o pórtico de Búzios.