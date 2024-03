Passagem de Bolsonaro por Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios - Reprodução

Passagem de Bolsonaro por Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e BúziosReprodução

Publicado 18/03/2024 16:42

Em clima de campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) percorreu cidades da Região dos Lagos na última sexta-feira (15). A extensa agenda do ex-presidente passou por Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios. A comitiva contou com a presença de outras lideranças do partido, como o deputado federal e presidente do PL RJ, Altineu Cortês, deputados e senador Flávio Bolsonaro (PL). O objetivo foi fortalecer o partido, com inauguração de diretórios e apoiar candidaturas de pré-candidatos nas eleições municipais.

Bolsonaro discursa em Maricá Reprodução/ redes sociais Maricá, onde também contou com a presença dos deputados estaduais Filippe Poubel (PL) e Guilherme Delaroli (PL). A reunião teve como objetivo apoiar a nomeação do vereador Ricardo Netuno como presidente do PL e sua pré-candidatura à prefeitura de Maricá nas eleições deste ano. O encontro ocorreu em frente à Câmara Municipal dos Vereadores, no Centro da cidade. Após a reunião, Bolsonaro fez um discurso para os presentes em cima de um trio elétrico, destacando o potencial de Maricá devido aos royalties do petróleo que recebe, sugerindo que deveria ser uma cidade fantástica. Além disso, o ex-presidente criticou a atual gestão do governo federal e enalteceu seu período de governo, mencionando a redução do imposto sobre combustíveis e a implementação do PIX. A passagem começou por, onde também contou com a presença dos deputados estaduais Filippe Poubel (PL) e Guilherme Delaroli (PL). A reunião teve como objetivo apoiar a nomeação do vereador Ricardo Netuno como presidente do PL e sua pré-candidatura à prefeitura de Maricá nas eleições deste ano. O encontro ocorreu em frente à Câmara Municipal dos Vereadores, no Centro da cidade. Após a reunião, Bolsonaro fez um discurso para os presentes em cima de um trio elétrico, destacando o potencial de Maricá devido aos royalties do petróleo que recebe, sugerindo que deveria ser uma cidade fantástica. Além disso, o ex-presidente criticou a atual gestão do governo federal e enalteceu seu período de governo, mencionando a redução do imposto sobre combustíveis e a implementação do PIX.

Em seguida, Bolsonaro foi para Saquarema, onde se encontrou com apoiadores políticos na frente do posto Ipiranga em Bacaxá. A prefeita Manoela Peres (PL) acompanhou o evento, ao lado do seu marido e secretário de Educação, Antonio Peres, e da subsecretária de Educação e pré-candidata a prefeita, Lucimar Vidal. A vereadora e pré-candidata a prefeita de Araruama, Penha Bernardes (PL), a vice-prefeita de Araruama, Raiana Alcebíades (PSC) também estiveram presentes.

Bolsonaro no trio elétrico ao lado de Penha Bernardes e Manoela Peres Reprodução Araruama, o ex-presidente reuniu-se com diversas lideranças políticas da Região dos Lagos. Primeiramente, a comitiva fez uma pausa para o almoço em um restaurante, onde o deputado estadual e pré-candidato a prefeito em Cabo Frio Dr. Serginho, se juntou ao grupo. Após o almoço, o encontro de Bolsonaro com o público araruamense ocorreu na Praça da Pontinha, onde ele discursou em cima de um trio elétrico. Ao seu lado estavam a vereadora e pré-candidata a prefeita, Penha Bernardes (PL), a quem Bolsonaro declarou apoio à candidatura para a prefeitura da cidade. Durante seu discurso, Bolsonaro afirmou: “Nós vamos extirpar essa esquerdalhada da cidade”. Em, o ex-presidente reuniu-se com diversas lideranças políticas da Região dos Lagos. Primeiramente, a comitiva fez uma pausa para o almoço em um restaurante, onde o deputado estadual e pré-candidato a prefeito em Cabo Frio Dr. Serginho, se juntou ao grupo. Após o almoço, o encontro de Bolsonaro com o público araruamense ocorreu na Praça da Pontinha, onde ele discursou em cima de um trio elétrico. Ao seu lado estavam a vereadora e pré-candidata a prefeita, Penha Bernardes (PL), a quem Bolsonaro declarou apoio à candidatura para a prefeitura da cidade. Durante seu discurso, Bolsonaro afirmou: “Nós vamos extirpar essa esquerdalhada da cidade”.

Bolsonaro passa por Iguaba Grande em carreata Reprodução/ Redes sociais Iguaba Grande, onde acenou para o grupo que o aguardava na estrada. Dando sequência à agenda, no caminho para São Pedro da Aldeia, o ex-presidente passou entre apoiadores em, onde acenou para o grupo que o aguardava na estrada.

Bolsonaro entre alunos da Escola Cívico-Militar Mirian Alves de Macedo Guimarães Reprodução/ Ascom

Chegando em São Pedro da Aldeia, Bolsonaro foi recebido por uma pequena multidão em frente à Escola Cívico-Militar Mirian Alves de Macedo Guimarães. O prefeito Fábio do Pastel (PL), acompanhou a p Chegando em, Bolsonaro foi recebido por uma pequena multidão em frente à Escola Cívico-Militar Mirian Alves de Macedo Guimarães. O prefeito Fábio do Pastel (PL), acompanhou a p assagem e a visita do ex-presidente à escola cívico-militar , onde ele cumprimentou diretamente os alunos.

Bolsonaro discursa no trio ao lado de Dr. Serginho Renata Cristiane Cabo Frio, onde estava sendo aguardado por cerca de 5 mil pessoas na Praça Porto Rocha. A visita fortaleceu o eleitorado do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, que é filiado ao PL e tem sido um apoiador constante de Bolsonaro. Durante seu discurso, ele falou por cerca de dez minutos e foi acompanhado por uma verdadeira multidão até o carro, o que exigiu uma saída cuidadosa para evitar acidentes. Na ocasião, pudemos falar com Dr. Serginho e com a deputada federal Soraya Santos. Confira no vídeo:

Em seguida, ele esteve em, onde estava sendo aguardado por cerca de 5 mil pessoas na Praça Porto Rocha. A visita fortaleceu o eleitorado do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, que é filiado ao PL e tem sido um apoiador constante de Bolsonaro. Durante seu discurso, ele falou por cerca de dez minutos e foi acompanhado por uma verdadeira multidão até o carro, o que exigiu uma saída cuidadosa para evitar acidentes. Na ocasião, pudemos falar com Dr. Serginho e com a deputada federal Soraya Santos. Confira no vídeo:

Governador Cláudio Castro, ex-presidente Bolsonaro e prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar Reprodução/ Redes sociais Búzios, para o lançamento da candidatura de Rafael Aguiar pelo PL para nas eleições suplementares da cidade, que vão acontecer no dia 28 de Abril. O evento aconteceu no Campo do Azul e Branco e também contou com a presença do governador Cláudio Castro, do senador Flávio Bolsonaro, entre outras lideranças do partido.

Finalizando a agenda pela Região dos Lagos, Bolsonaro foi para, para o lançamento da candidatura de Rafael Aguiar pelo PL para nas eleições suplementares da cidade, que vão acontecer no dia 28 de Abril. O evento aconteceu no Campo do Azul e Branco e também contou com a presença do governador Cláudio Castro, do senador Flávio Bolsonaro, entre outras lideranças do partido.