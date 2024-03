Escola Cívico-Militar de São Pedro da Aldeia recebe visita do ex-presidente Bolsonaro - Divulgação

Publicado 15/03/2024 19:41

SÃO PEDRO DA ALDEIA - A Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães, em São Pedro da Aldeia, recebeu a visita do prefeito Fábio do Pastel (PL) e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (15).

O prefeito aldeense sancionou, nesta semana, a Lei Complementar que garantiu a continuidade do Programa Cívico-Militar no município. Com isso, a unidade escolar localizada no bairro Fluminense e a E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes, do bairro São João, permanecem com o modelo de ensino.

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumprimentou pessoalmente os alunos da escola municipal na quadra da unidade. “Vejo a minha frente, aqui, a escola Cívico-Militar, a qual cumprimento o prefeito pela sua manutenção. Ele está dando, de verdade, através do ensinamento, um futuro para essa garotada. A essa garotada, da Escola Cívico-Militar Miriam Alves Guimarães: orgulhem-se do ensino que vocês têm. Orgulhem-se do prefeito que manteve essa escola. O nosso futuro está nas mãos de vocês”, comentou Jair Messias Bolsonaro.

O prefeito Fábio do Pastel acompanhou de perto a visita. “É uma felicidade muito grande estar recebendo nosso querido ex-presidente, Jair Bolsonaro. A gente sabe do carinho que ele tem com todo o estado do Rio de Janeiro, todo o Brasil e com a nossa querida São Pedro da Aldeia. Fica aqui meu muito obrigado pelo carinho, pela dedicação por todo o Brasil e principalmente pela minha cidade de São Pedro da Aldeia. Obrigado por terem vindo”, afirmou Fábio do Pastel.

A visita à escola Cívico-Militar localizada no bairro Fluminense foi acompanhada por autoridades municipais, estaduais e federais. O momento contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com o ordenamento do trânsito e com a Secretaria de Saúde, com a presença de ambulâncias.