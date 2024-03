Ações de drenagem - Divulgação

Publicado 15/03/2024 16:30

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início, na quarta-feira (13), às ações de drenagem na Rua Dr. Pompeu de Albuquerque, no Parque Dois Meninos. O trabalho tem como objetivo facilitar o escoamento de águas pluviais em períodos de chuva. O prefeito Fábio do Pastel e o secretário da pasta, Raimundo Teixeira, estiveram no local e acompanharam o início do serviço.



O prefeito Fábio do Pastel falou sobre a iniciativa. “Desde o início do nosso mandato, nós lutamos com o Governo do Estado para fazer duas travessias de água no Balneário. Fico muito preocupado, pois sei da necessidade que o Balneário tem, principalmente quando chove. Com essa obra, nós temos esperança que a situação do alagamento no bairro seja finalmente resolvida”, afirmou.



O secretário, Raimundo Teixeira, também comentou sobre o início do serviço. “Eu fico muito feliz por fazer parte desse governo, um governo que pensa sempre na população e em dar mais qualidade de vida para todos. Esse problema é algo que já atormentava todos os moradores há mais de trinta anos e agora podendo buscar soluções a essa demanda é algo fantástico. Vamos continuar trabalhando duro para sanar as demandas da nossa cidade”, disse.



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO



A Secretaria de Serviços Públicos também realiza diversas ações de manutenção em outras localidades aldeenses. Nesta quinta-feira (22), os bairros Campo Redondo, Centro, Bela Vista, Baixo Grande, Jardim Soledade, Baleia, Boqueirão, Colina, Parque Dois Meninos, Praia Linda, Nova São Pedro, Recanto do Sol, Balneário São Pedro, Balneário das Conchas, Estrada da Cruz, Morro dos Milagres e Jardim das Acácias receberam equipes da Prefeitura.



As ações incluem patrolamento, retroescavadeira com caminhão de limpeza, roçada, capina saneamento e iluminação. Para realizar agendamentos com a Secretaria de Serviços Públicos, os moradores devem entrar em contato pelo número provisório (22) 2321-4291 ou enviar uma mensagem para a atendente virtual Salina, pelo WhatsApp, no número (22) 98878-9913.

