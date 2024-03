"Saúde Móvel" - Divulgação

Publicado 15/03/2024 13:25

São Pedro da Aldeia - Será promovida em São Pedro da Aldeia mais uma edição do projeto “Saúde Móvel”, que oferta exames de imagem como raio-X, ultrassonografia e ecocardiograma para os usuários do SUS, agendados pela Regulação Municipal da Secretaria de Saúde. A iniciativa terá início nesta segunda-feira (18) e seguirá até o dia 22 de março, das 8h às 17h. O evento também promoverá serviços de saúde, autocuidado e palestras.

A unidade móvel ficará estacionada na Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, no Centro. Ao todo, serão oferecidos 200 procedimentos por dia aos pacientes já agendados. O objetivo é reduzir a fila de espera por exames e ofertar mais qualidade de vida, além de agilizar diagnósticos.

Para realizar o procedimento, o paciente precisa comparecer ao local e apresentar documento de identidade, cartão do SUS e o pedido médico.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 08, várias ações acontecerão durante a realização do projeto na cidade. A programação contará com palestras, stands de produtos e oferta de serviços gratuitos, como corte de cabelo, tranças, manicure, designer de sobrancelhas, terapia holística, auriculoterapia, terapia ocupacional, atividades físicas, técnicas de autoajuda e tai chi chuan oferecidos a quem passar pelo local.

Haverá, ainda, informações sobre a prevenção do câncer de boca e orientações sobre câncer de mama e a dinâmica do abraço, além da aferição de pressão arterial, medição de glicose e oficina de trabalhos manuais.

SERVIÇO – Projeto Saúde Móvel

Período: 18 a 22 de março

Local: Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz), no Centro

Horário: 8h às 17h

Público-alvo: Pacientes agendados pela Regulação Municipal

Exames: Ecocardiogramas, ultrassonografias e raio X

Palestras:

Tema: “Sintomas, tratamento e prevenção do câncer do colo do útero, endométrio, retal e mama”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli.

Dia 18/03 – Segunda-feira – 15h

Dia 19/03 – Terça-feira – 9h

Dia 20/03 – Quarta-feira – 9h

Dia 21/03 – Quinta-feira – 9h

Dia 22/03 – Sexta-feira – 9h e 15h

Tema: “Prevenção e tratamento do pé diabético`”, com a podóloga Diana Freire Fraga.

Dia 19/03 – Terça-feira – 9h

Dia 20/03 – Quarta-feira – 9h

Dia 21/03 – Quinta-feira – 9h

Tema: “O transtorno do espectro autista e a Análise do Comportamento Aplicada”, com a terapeuta ocupacional Luciane Azevedo .

Dia 22/03 – Sexta-feira – 9h