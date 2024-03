Leandro de Búzios (SSD) e Rafael Aguiar (PL) - Reprodução

Publicado 18/03/2024 18:43

Com diversas reviravoltas, parece que o cenário das eleições suplementares em Búzios tomou um rumo oficial e surpreendente. Após as convenções e desistências, a disputa do dia 28 de abril será entre Leandro de Búzios e Rafael Aguiar, fortalecidos de suas chapas e junções políticas.

Assim que o prefeito Alexandre Martins (REP) foi afastado, já começaram a aparecer possíveis candidaturas para as eleições suplementares. Entre elas, Rafael Aguiar (PL), que está como prefeito interino, Leandro de Búzios (SDD), Danielle Martins (REP), esposa de Alexandre, Joãozinho Carrilho (PRD), Gladys Nunes (SDD) e Josué Pereira (PRTB).

Governador Cláudio Castro, ex-presidente Bolsonaro e Rafael Aguiar Reprodução/ redes sociais Mas parece que as convenções realizadas neste fim de semana mexeram com o tabuleiro no balneário. Principalmente a do PL, que trouxe Bolsonaro ao palanque, reunindo cerca de 3 mil apoiadores na última sexta-feira (15). Ao lado do governador Cláudio Castro e de outras autoridades do PL, o ex-presidente lançou e declarou apoio à candidatura de Rafael.

Provando mais uma vez que a cidade é uma caixinha de surpresas, Joãozinho Carrilho, que era pré-candidato pelo PRD, anunciou, também na sexta, a retirada da sua candidatura para apoiar Rafael. Cabe ressaltar que essa costura aconteceu pelas mãos do deputado estadual Dr. Serginho, que fez essa articulação para conseguir juntar os dois, fortalecendo o PL.

Já no domingo (17) pela manhã, aconteceu a convenção do Solidariedade no Clube Vila Rica, em Manguinhos. Na cerimônia, Leandro de Búzios foi oficialmente lançado como candidato, o que tirou Gladys Nunes da disputa a contragosto. Ela chegou a ser vaiada no evento e publicou um vídeo nas redes sociais criticando a decisão do partido, afirmando que teve o direito de disputar restringido.

Ainda nesse final de semana o prefeito afastado Alexandre Martins (REP) anunciou que não vai seguir com a candidatura de esposa Daniele Martins porque ele ainda não tem seis meses afastado e isso faria com que os adversários questionassem a candidatura. Por isso ele decidiu de maneira surpreendente, criando um grande nó na cabeça das pessoas, apoiar a candidatura de Leandro de Búzios, que foi seu adversário nas eleições de 2020.

Com isso, criam-se duas grandes chapas na disputa do governo buziano. Por um lado, Rafael Aguiar tem ao seu lado, Joãozinho Carrilho, o ex-prefeito Henrique Gomes, o ex-prefeito André Granado, o ex-prefeito Mirinho Braga, e o apoio do PL em peso. Por outro lado, Leandro de Búzios tem o prefeito afastado Alexandre Martins, a esposa dele, Daniele Martins, o presidente da Câmara Municipal, Josué Pereira (que foi o primeiro a desistir da candidatura, antes mesmo das convenções), e o PT, que também declarou apoio a Leandro.



Fato é, que os dois grupos estão super confiantes e juram que estão na frente nas pesquisas. Mas a verdade é que essa é uma semana muito decisiva porque os institutos vão fazer novas sondagens nos eleitores com base nas convenções e nessa união de grupos tão heterogêneos, num momento ímpar da política de Búzios. Só com as pesquisas vai ser possível ter noção de como fica esse cenário pós-convenção e pós-definição das duas chapas que vão de enfrentar.