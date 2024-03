Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (PL) - Renata Cristiane

Publicado 20/03/2024 18:34

Governador Cláudio Castro, ex-presidente Jair Bolsonaro e prefeito interino Rafael Aguiar Reprodução/ Redes sociais

Em Armação dos Búzios é tanta novidade do dia pra noite, que o tabuleiro político dos outros municípios vira fichinha. Saiu uma matéria na revista Veja, nesta terça-feira (19), falando que a candidatura do prefeito interino Rafael Aguiar (PL), pode nadar e morrer na praia, mas não é bem assim. O colunista se apega muito à letra fria da lei, mas um bom advogado conhece os atalhos. Inclusive procuramos Rafael pra saber o que ele achou da publicação e, ao que parece, está bastante seguro e não demonstrou preocupação. E a gente já falou sobre esse assunto aqui. A estratégia dele e de seus advogados é muito simples. Ele vai concorrer, mesmo sob risco da eleição suplementar, marcada para 28 de abril, ser anulada (já que segundo a lei eleitoral o candidato deve ter pelo menos seis meses de filiação ao partido com o qual vai concorrer). Mas até que aconteça, é provável que outubro – seis meses após este pleito – já tenha chegado com a eleição municipal. Desse modo, Rafael, sentado na cadeira de prefeito, acredita que facilmente consegue se reeleger. Vai buscar na justiça jurisprudência para garantir sua permanência sentado na cadeira. Essa é a estratégia dele. E todo mundo pode falar o que quiser de Rafael, mas uma coisa é preciso reconhecer: uma pessoa inteligente, joga muito bem e é ambicioso pra caramba, não mede esforços para chegar ao objetivo.Rafael Aguiar estava com um plano ‘muito prontinho’. E vai dar com os burros n’água quem acreditar que a candidatura dele pode nadar e morrer na praia. Não vai nadar, não vai morrer na praia e não duvide da possibilidade de, mesmo a eleição sendo anulada, ele permanecer no cargo, porque ele já deu demonstrações claras que os caminhos que precisarem ser feitos para se manter no poder, ele fará. Preocupado deve ficar a turma do Leandro de Búzios (SDD), porque a bem da verdade é que a presença de Bolsonaro no balneário – além do governador Cláudio Castro, o senador Flávio Bolsonaro e o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes – mexeu com o cenário. Os buzianos mais apaixonados pelo ex-presidente ficaram encantados. Teve até uma corrente que disse que havia alguns memes na internet dizendo “Bolsonaro, sim, Aguiar, não”. No entanto, é Bolsonaro, é a máquina do Estado e é a máquina do município operando em favor de Rafael. E o garoto já mostrou que não entra para brincar.