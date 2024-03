Ana Gabi Macedo, Ton Porto e Vítor Júnior - Redes Sociais

Ana Gabi Macedo, Ton Porto e Vítor Júnior Redes Sociais

Publicado 20/03/2024 16:16 | Atualizado 20/03/2024 16:16

Arraial do Cabo - O pré-candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Ton Porto (PDT), teve o nome envolvido em mais um escândalo de supostos funcionários fantasmas. Depois de ter aparecido na lista de servidores da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), envolvida com denúncias de corrupção na gestão de Axel Grael (PDT), ano passado, uma denúncia aponta que a esposa dele, Ana Gabi Macedo, seria funcionária fantasma na Alerj. Ela teria sido nomeada para trabalhar no gabinete do deputado Vítor Júnior (PDT), que tem grande influência na Emusa.

Ainda conforme a denúncia, Ana Gabi teria um salário de R$ 12 mil mesmo sem aparecer para trabalhar.

Outro detalhe que pode corroborar essa denúncia é que na época do escândalo da Emusa, uma lista de nomeações mostraria que parte dos candidatos que saíram derrotados nas últimas eleições que foram agraciados com cargos na empresa, apoiaram o deputado estadual Vitor Júnior.

A coluna entrou em contato com Ton Porto para saber o que ele tem a dizer sobre a denúncia mas até o fechamento desta matéria ele não havia respondido ao questionamento.