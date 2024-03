Roberto Jesus (MDB)/ Átila Motta (Avante) e Magdala Furtado (PV) - Reprodução

A quarta-feira (20) foi marcada por uma confusão no gabinete da prefeita Magdala Furtado (PV), em Cabo Frio, por causa de partido político. Para entender, o vereador Roberto Jesus (MDB) bate o pé e diz que o PV é dele e não quer nenhum outro vereador de mandato no partido. O assessor especial da prefeita, Emanuel Fernandes diz que o PSB é dele. E com isso, Átila Motta (Avante), que é um dos importantes defensores de Magdala dentro e fora da Câmara, se queixa que está sem partido pra vir candidato. Jesus não o quer no PV. A situação descambou para um bate-boca sério no gabinete da prefeita e teve gente que chegou a puxar a arma. Tá complicado. E outra coisa, o Avante também está reclamando que não tem apoio pra montar a nominata. Diga-se de passagem, o Avante está com o vereador Thiago Vasconcelos. Só faltava essa, tiroteio dentro do gabinete por causa de partido político, isso tá gerando um problemão pra Magdala, que tá perdendo o controle sobre essa situação. Que coisa, hein?



Prefeita Magdala Furtado (PV) recebe representantes quilombolas para assinatura de Termo de Cooperação Técnica de regularização fundiária dos territórios Ascom

Falando em Magdala, a prefeita está operando em modo turbo. A sete meses das eleições, ‘super Mag’, está nas ruas mais do que nunca. Nesta terça (19), assinou, junto ao MPF, o Termo de Cooperação Técnica para a regularização fundiária dos territórios quilombolas (imagem). Nesta quarta (20), fez uma visita técnica no ginásio Alfredo Barreto, no Portinho, e depois anunciou que o local foi interditado para que as obras de reforma do equipamento – Falando em Magdala, a prefeita está operando em modo turbo. A sete meses das eleições, ‘super Mag’, está nas ruas mais do que nunca. Nesta terça (19), assinou, junto ao MPF, o Termo de Cooperação Técnica para a regularização fundiária dos territórios quilombolas (imagem). Nesta quarta (20), fez uma visita técnica no ginásio Alfredo Barreto, no Portinho, e depois anunciou que o local foi interditado para que as obras de reforma do equipamento – abandonado desde 2019 – possam ser iniciadas. Neste mesmo dia, se reuniu com parte da Guarda Municipal para anunciar que o salário da corporação será adequado ao PCCR da categoria. A adequação será de 70% e vai incidir sobre a Gratificação por Regime Especial de Serviço. Um PL será enviado à Câmara para aprovação e a expectativa é de que a nova remuneração passe a vigorar em maio.



Rafael Peçanha (PT) Renata Cristiane

SEM RESPOSTA ATÉ O MOMENTO

Por outro lado, Magdala, que é pré-candidata pelo PV, partido da federação Brasil Esperança – formada pelo PT, PCdoB e PV – ainda não respondeu à convocação, publicada como chamamento, em jornal impresso, nesta terça (19), do Partido dos Trabalhadores para reunião conjunta para formalizar a federação em nível municipal. Além disso, também estão na pauta o uso do direito à proporcionalidade do PT na formação da nominata para as eleições de outubro; a reafirmação do nome de Rafael Peçanha como pré-candidato a prefeito de Cabo Frio e a convocação de Magdala para debate público como etapa para definição de nome único da federação na disputa. Caso PV e PCdoB não se manifestem até sexta-feira (22), as definições da reunião serão à revelia e depois comunicadas às demais legendas. Será que Magdala vai responder?

