Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, em Cabo Frio, está completamente alagado, diz denúncia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 01/12/2022 16:26

As fortes chuvas que assolaram as cidades da Região dos Lagos nos últimos dias seguem causando prejuízos em Cabo Frio. Imagens enviadas ao Dia por um internauta nesta quinta-feira (1º) mostram o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, localizado na Avenida Henrique Terra, completamente alagado.



De acordo com a denúncia, o complexo esportivo já está nesta situação há uma semana. Mas este não é o único problema apontado pelo internauta. Além de fortes ventos terem destelhado o ginásio neste período de intensas chuvas, os bebedouros ficam dias sem água.

Diante do relato, O Dia entrou em contato com a prefeitura da cidade, que, em nota, afirmou que o lugar está passando por limpeza geral por conta das chuvas. Disse, ainda, que um bombeiro hidráulico foi acionado para resolver a questão da água.



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no bairro Itajuru, está passando nesta quinta-feira (1°), por limpeza geral. Devido à chuva dos últimos dias, o setor da academia ficou alagado. Por esse motivo, a área está, neste momento, fechada sendo reaberta a partir da próxima terça-feira (6), das 8h às 21h. Apesar do alagamento, os equipamentos não foram danificados.



As equipes da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer estão trabalhando na limpeza do complexo esportivo. Quanto ao abastecimento de água no ginásio, um bombeiro hidráulico também foi acionado para resolver o problema”.