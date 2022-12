Rodolpho sofreu queimaduras de 2º grau em torno de 45% da superfície corporal - Sabrina Sá (RC24h)

Rodolpho sofreu queimaduras de 2º grau em torno de 45% da superfície corporalSabrina Sá (RC24h)

Publicado 30/11/2022 18:21

Após ficar quase um mês internado em uma unidade hospitalar especializada em queimaduras no Rio de Janeiro, o presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, teve alta nesta quarta-feira (30). Ele retorna para Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde vai continuar o isolamento e os cuidados em casa e, em conversa exclusiva com a reportagem, disse que está feliz e motivado a continuar na plena recuperação.



Rodolpho sofreu queimaduras de 2º grau em torno de 45% da superfície corporal após uma explosão durante os preparativos para a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio, que aconteceu no primeiro domingo deste mês (6).

O incidente fez outras duas vítimas: Marlon Wagner Guimarães, que teve 55% do corpo queimado, e John Lennon de Souza, que teve queimaduras superficiais em cerca de 14% do corpo. Eles seguem internados no Hospital Estadual Vereador Melquiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, mesma unidade em que Rodolpho estava.



O presidente do Grupo Iguais acredita que Marlon receba alta em, aproximadamente, duas semanas. Já sobre John Lennon, ele não tinha informações precisas.