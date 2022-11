Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, além de 162 buchas de maconha, 131 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 40 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2022 13:36

Um homem de 22 anos morreu após um confronto armado com a Polícia Militar no início da noite desta terça-feira (29) no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele era acusado de integrar uma facção criminosa que domina a localidade.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações de que elementos ligados ao tráfico de drogas do bairro Boca do Mato estariam armados e vendendo entorpecentes na região. Em diligência na Travessa Ernesto Cardoso da Fonseca, os militares avistaram dois criminosos com uma arma em punho e uma sacola nas mãos. Ao perceberem a presença policial, os acusados deram início a uma troca de tiros.

Ao cessar fogo, a PM capturou um dos envolvidos, que havia sido baleado. Ele estava com uma pistola calibre 9mm com seis munições e um estojo, além de 162 buchas de maconha, 131 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 40 em espécie.

O elemento chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Ainda segundo a polícia, ele possuía quatro anotações criminais por tráfico de drogas.

CRIMINOSOS COLOCAM BARRICADAS

Após a morte do traficante, conhecido como ‘Matheus Trem Bala’, outros membros da facção criminosa colocaram barricadas feitas de madeira e pneus na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, principal rua de acesso ao bairro Boca do Mato, em represália à ação da Polícia Militar. Pouco depois, os agentes retornaram à comunidade e desobstruíram a pista.