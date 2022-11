O programa vai beneficiar quase 1,8 mil famílias e injetar cerca de R$ 4 milhões na economia da cidade - Renata Cristiane

O programa vai beneficiar quase 1,8 mil famílias e injetar cerca de R$ 4 milhões na economia da cidadeRenata Cristiane

Publicado 29/11/2022 19:07

O secretário de Planejamento de Iguaba Grande, Eron Bezerra, foi o entrevistado do 44º episódio do RC Cast, o podcast do Portal RC24h, nesta terça-feira (29). Junto com ele, a diretora de Gestão dos Programas de Transferência de Renda, Laiane Lima, que veio representando a secretária de Assistência Social, Cláudia Souza, que está com suspeita de Covid.

Um dos assuntos foi a moeda social Caboclinho, cujos cartões serão entregues nesta quarta-feira (30), na Praça da Estação. O programa vai beneficiar quase 1,8 mil famílias e injetar cerca de R$ 4 milhões na economia da cidade. "São mais de 80 comércios credenciados. Nosso objetivo é que o recurso fique dentro de Iguaba. Nosso dinheiro fica em nossa cidade", destacou Eron.

No bate-papo, também teve assunto da chuvarada do fim de semana e o pouquíssimo impacto que a cidade sentiu, graças aos trabalhos de pavimentação que acontecem desde o início do atual governo. Cerca de 70% dos problemas de enchentes já foram sanados. "Trabalho cirúrgico e com qualidade", definiu o secretário.

O programa também abordou turismo na cidade - vem novidades no verão - como revitalização de toda orla, Maria Fumaça na praça da Estação e o mirante da Pedreira.

Confira a entrevista: