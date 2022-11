A situação jurídica vem acontecendo há quase seis meses - Reprodução/Internet

A situação jurídica vem acontecendo há quase seis meses Reprodução/Internet

Publicado 23/11/2022 15:20

Cabo Frio, pobre cidade rica, está diante de um risco iminente de perder a tão sonhada universidade pública, a Uerj. Um imbróglio jurídico que vem acontecendo há quase seis meses pode colocar tudo a perder. De um lado, temos a Ferlagos, faculdade particular que ocupa um prédio em terreno público, na área central, cuja direção se recusa transferir-se para outro local, apesar da justiça já ter dado imissão de posse à instituição estadual; mas uma liminar permitiu que a faculdade permanecesse. O plano B seria, então, que a Uerj fosse instalada, de maneira provisória, no Colégio Estadual Miguel Couto, na Praia do Forte, até que houvesse uma decisão definitiva.



O que não se imaginava é que haveria resistência justamente no âmbito da educação pública: boa parte dos alunos e professorado são contra o funcionamento da Uerj por lá, segundo eles, por medo da universidade ocupar todo o prédio e extinguir o colégio, algo que sequer foi ventilado. E olha que, em contrapartida à ocupação temporária, o colégio receberia algumas melhorias na infraestrutura do prédio o qual, quem conhece, sabe que deixa bastante a desejar. Em meio a essa confusão inacreditável, já tem prefeitos de outras cidades da Região dos Lagos se colocando à disposição do Estado para sediarem o campus da Uerj. Errados não estão.



NO PÁREO



NO PÁREO

Um deles é o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), que ficou muito animado ao saber dessas birras e disse que não vê dificuldade nenhuma em ceder algum imóvel do município para UERJ. Depois de visitar o polo tecnológico de São José dos Campos, quer fazer algo semelhante na Aldeia e o campus da Universidade Estadual seria o satélite. Vale ressaltar, inclusive, que o município aldeense tem posição estratégica na interligação entre capital e norte do estado. Outro que já demonstrou interesse foi o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP). Imaginem quem não gostaria de estudar em Búzios? Mas o fator deslocamento, principalmente na alta temporada, dá vantagem a São Pedro.



INTRIGA DA OPOSIÇÃO



INTRIGA DA OPOSIÇÃO

E em meio a essa situação, que beira o inacreditável – estamos falando aqui de curso superior de qualidade e gratuito -, quem em sã consciência iria embarreirar a vinda de uma instituição de peso e referência nacional na educação? A oposição. Isso porque um dos principais responsáveis pela concretização desse sonho é justamente o deputado Dr Serginho, que é adversário político do prefeito José Bonifácio (PDT) e toda turma pedetista do executivo. Inclusive, essa resistência encontrada dentro do colégio Miguel Couto teria como principais insufladores a 'turma' do prefeito, segundo Serginho. Uns teriam até dito, em tom de deboche, "porque não ocupa o Ciep do Manoel Corrêa", um dos bairros com alto índice de violência e tráfico na cidade. Que coisa, hein?!

INTRIGA DA OPOSIÇÃO II



A entender, Serginho foi a ponte entre o governo estadual e a Uerj com Cabo Frio. Na ocasião, quando assumiu a secretaria de Ciência e Tecnologia, articulou junto ao então reitor, Ricardo Lodi e teve carta branca do governador Cláudio Castro (PL) para tocar a negociação. Após a recondução à Alerj, com mais de 120 mil votos, o advogado já foi convidado para ser secretário estadual outra vez. Por hora, tem sido líder do governo na Alerj, tanto que obstruiu a pauta essa semana para impedir uma votação que poria fim aos descontos na gasolina. Castro, em férias nos EUA, liga todo santo dia para Serginho. Já o teimoso, diz que não vai descansar enquanto não se concretizar a vinda da UERJ, mesmo que precise instalar em outra cidade da região. Convites não faltam. Quem perderia com isso seria só Cabo Frio.