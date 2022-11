Vantoil Martins (CID), Alexandre Martins (REP), Manoela Peres (UNIÃO), Marcelo Magno (PL) - Renata Cristiane

Publicado 04/11/2022 18:47

PREMIAÇÃO BADALADA



Iniciativas desenvolvidas em municípios de todo o estado do Rio de Janeiro foram reconhecidas no Prêmio Band Cidades Excelentes, entregue na manhã desta sexta-feira (4), durante cerimônia na capital. Da Região dos Lagos, Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo; Vantoil Martins (CID), de Iguaba Grande; e Manoela Peres (UNIÃO), de Saquarema, receberam certificados. Saquarema, inclusive, recebeu a certificação na categoria de Cidades de 30 a 100 mil habitantes. Alexandre Martins (REP), de Búzios, marcou presença no evento, mesmo que não tenha sido premiado.

Marcelo Magno, de Arraial, recebeu duas premiações Renata Cristiane

CABISTAS PREMIADOS



O município de Arraial do Cabo, representado pelo prefeito e pelo chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara, se tornou bicampeão na premiação na categoria Saúde e Bem-Estar entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes. A cidade também recebeu o certificado em Infraestrutura e Mobilidade Urbana. À coluna Política Costa do Sol no O Dia, Marcelo Magno comentou a expectativa de competir na premiação em âmbito nacional. "Com certeza, nosso nome vai estar nessa briga", disse o prefeito. O chefe do Executivo disse que é muito importante receber esse reconhecimento, classificando que seria uma comprovação de que problemas têm sido superados. A cidade foi finalista em quatro prêmios ao todo. "É uma honra. É sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Fico muito satisfeito", pontuou Marcelo, que parabenizou o Grupo Bandeirantes de Comunicação pela iniciativa. Agora, a meta do prefeito é ser tricampeão no ano que vem. Será que dá? Turma no Cabo é competitiva.

Vantoil, prefeito de Iguaba, feliz com o prêmio Renata Cristiane



PRÊMIO PARA IGUABA



Sob a gestão de Vantoil Martins, Iguaba saiu vencedora das categorias Cidades com até 30 mil habitantes, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Sustentabilidade. Vantoil disse que divide o prêmio com os servidores e agradece à população "por acreditar em nosso governo". "Isso só nos estimula cada vez mais a continuar trabalhando para colocar Iguaba Grande em uma posição de destaque e fazer, do nosso município, o melhor lugar para se viver", afirmou Vantoil, que considerou o prêmio uma confirmação de que estão na direção certa. "Foi uma surpresa receber o prêmio de campeã geral. A gente trabalha e sabe que está na direção certa, mas confesso que levar Iguaba Grande ao título foi surpreendente, considerando as concorrentes", pontuou Martins. Sob a gestão de Vantoil Martins, Iguaba saiu vencedora das categorias Cidades com até 30 mil habitantes, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Sustentabilidade. Vantoil disse que divide o prêmio com os servidores e agradece à população "por acreditar em nosso governo". "Isso só nos estimula cada vez mais a continuar trabalhando para colocar Iguaba Grande em uma posição de destaque e fazer, do nosso município, o melhor lugar para se viver", afirmou Vantoil, que considerou o prêmio uma confirmação de que estão na direção certa. "Foi uma surpresa receber o prêmio de campeã geral. A gente trabalha e sabe que está na direção certa, mas confesso que levar Iguaba Grande ao título foi surpreendente, considerando as concorrentes", pontuou Martins.