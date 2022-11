Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) - Renata Cristiane

Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT)Renata Cristiane

Publicado 04/11/2022 17:42

RESPEITO À DIVERSIDADE



O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) participou, nesta sexta-feira (4), de uma reunião com os organizadores da Parada do Orgulho LGBTQIA+ do município, que será realizada neste domingo (6). Zé contou, em entrevista, que vai participar do evento, dando uma passadinha por lá no início, na concentração, e também no final da festa, que deve receber participantes de diferentes municípios. À coluna Política Costa do Sol, o prefeito reforçou a importância do respeito à diversidade, não só de orientação sexual, mas de opinião política, dando como exemplo a polarizada disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Prefeito Bonifácio ao lado de Rodolpho Campbell, organizador da Pride Renata Cristiane

TRABALHO INTENSO



O prefeito comentou também sobre as sessões de quimioterapia que tem se submetido para tratar um câncer. No entanto, reforçou que não tem parado por conta disso e segue sua rotina, vistoriando a cidade e trabalhando normalmente. Nesta quinta (3), por exemplo, Zé disse que teve mais uma sessão de quimio e, na sequência, voltou para Cabo Frio. Quase passou na Exposição Agropecuária de Araruama, mas não parou lá porque estava chovendo. O trabalho de José Bonifácio tende a ser intensificado nos próximos dias por conta do aniversário da cidade. Além dos shows na Praia do Forte e no Portal de Santo Antônio, em Tamoios, haverá, por exemplo, a reinauguração do Palácio das Águias, que foi restaurado por um banco. No local, deve ser instalado um centro cultural e, possivelmente, a antiga biblioteca municipal. Zé contou que, através do deputado federal eleito Júlio Lopes (PP), tenta trazer o governador, Cláudio Castro (PL), para marcar presença na entrega da obra. O prefeito, que aguarda resposta, disse que pode até alterar a data prevista, caso o chefe do Executivo estadual não possa comparecer. O prefeito comentou também sobre as sessões de quimioterapia que tem se submetido para tratar um câncer. No entanto, reforçou que não tem parado por conta disso e segue sua rotina, vistoriando a cidade e trabalhando normalmente. Nesta quinta (3), por exemplo, Zé disse que teve mais uma sessão de quimio e, na sequência, voltou para Cabo Frio. Quase passou na Exposição Agropecuária de Araruama, mas não parou lá porque estava chovendo. O trabalho de José Bonifácio tende a ser intensificado nos próximos dias por conta do aniversário da cidade. Além dos shows na Praia do Forte e no Portal de Santo Antônio, em Tamoios, haverá, por exemplo, a reinauguração do Palácio das Águias, que foi restaurado por um banco. No local, deve ser instalado um centro cultural e, possivelmente, a antiga biblioteca municipal. Zé contou que, através do deputado federal eleito Júlio Lopes (PP), tenta trazer o governador, Cláudio Castro (PL), para marcar presença na entrega da obra. O prefeito, que aguarda resposta, disse que pode até alterar a data prevista, caso o chefe do Executivo estadual não possa comparecer.

Confira a entrevista na íntegra: