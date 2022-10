Votação acontece neste domingo (30) - Divulgação

Publicado 28/10/2022 18:09

A dois dias da votação do segundo turno das eleições para presidente, os diversos grupos políticos correm contra o relógio na tentativa de virar voto a voto. Na noite desta sexta-feira (28), olhos e ouvidos vão estar focados no último debate entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), cujas intenções de votos (válidos), até esta quinta (27), apontavam vitória do petista por 53% contra 47% do atual presidente. E neste sábado (29), véspera do pleito, tem mais pesquisa pra sair. Pelos menos seis levantamentos serão publicados ao longo do dia pelos institutos Datafolha, Ipec, Quaest, Paraná Pesquisas, Atlas e MDA.

PRÓ-LULA EM CABO FRIO E BÚZIOS



Em Cabo Frio, teve movimentação pró-Lula nesta sexta-feira (28), com destaque para a campanha também contou com a presença do deputado federal Glauber Braga (PSOL), que convidou para a carreata de sábado (29). Segundo a coordenação, a concentração será às 9h em frente à Praça do Jardim Caiçara, e percorrerá os bairros do Itajuru, Porto do Carro, Jardim Esperança e seguirá até Tamoios pela Estrada da Integração. "A carreata será o encerramento da campanha que temos feito durante todo este mês na Região dos Lagos", contou o coordenador regional da campanha de Lula na região, Ricardo Cardoso. Na vizinha Búzios, nesta sexta, tem "Sextou Lula com Cultura" - organizado pelo secretário de Cultura, Luiz Romano, o cineasta Milton Alencar e Manoel Vieira -, com apresentação de vários artistas da região e convidados da capital. A concentração terá início às 18h30 na Praça Santos Dumont, de onde partirá o cortejo pelo Rua Turíbio de Farias até a Rua das Pedras, retornando para a Praça Santos Dumont. O evento é aberto ao publico. ZÉ E JANIO DECLARAM APOIO A LULA



Falando em apoio a Lula, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), e seu fiel escudeiro, braço direito e secretário de Saúde, Janio Mendes, declararam publicamente seus respectivos apoios ao ex-presidente petista em vídeo nas redes sociais. "Eu quero me manifestar como sempre fiz, eu vou votar em Lula. Respeito todas as posições, mas acima de tudo temos que respeitar a democracia", disse Zé, que gravou o vídeo num Ciep. Janio, que estava numa loja do centro da cidade comprando uma camisa branca para usar domingo (30) , também se manifestou. "Votar pela paz e família, com minha coerência histórica e prol em alguém com capacidade de conciliar e fazer um país digno e justo para todos. Vou votar em Lula, 13, de branco", declarou.